Argentina volta a mudar de adversário em amistoso antes da Copa

Messi, Otamendi e Flaco López estão entre os convocados do técnico Lionel Scaloni - (crédito: Foto: Divulgação / AFA)

A seleção da Argentina terá uma mudança de adversário em um dos amistosos de preparação para a Copa do Mundo de 2026. Em vez da Guatemala, a equipe vai enfrentar a Zâmbia no jogo marcado para o dia 31 de março, em Buenos Aires.

A troca aconteceu por uma regra da Fifa, que impede uma seleção de atuar em continentes diferentes durante a mesma Data Fifa. Como a Guatemala já tem um compromisso contra a Argélia, fora de casa, no dia 27, não poderia cumprir o amistoso na Argentina.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Dessa maneira, a equipe argentina fará dois jogos seguidos na La Bombonera, como parte da preparação para o Mundial. No dia 27 de março, enfrenta a Mauritânia e, quatro dias depois, encara a Zâmbia. Esses serão os últimos compromissos da seleção diante de sua torcida antes da Copa do Mundo.

#FechaFIFA La Selección Argentina afrontará su segundo compromiso amistoso de la Fecha FIFA ante Zambia, el próximo martes 31 de marzo desde las 20.15, en La Bombonera. https://t.co/5ZJrH1WWAz pic.twitter.com/2HfzNi7dla Selección Argentina (@Argentina) March 20, 2026

Em nota oficial, a AFA agradeceu à federação da Guatemala pelo esforço para viabilizar o amistoso, mesmo com a limitação imposta pela FIFA.

Inicialmente, a Argentina disputaria a Finalíssima contra a Espanha, marcada para o dia 27 de março, no estádio Lusail, no Catar. No entanto, o confronto acabou cancelado por causa do início de um conflito no Oriente Médio e também pela falta de acordo entre Conmebol e Uefa para remarcar a partida.