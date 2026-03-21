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Mundial de Marcha: Anfitrião, Caio Bonfim é um dos nove convocados do DF

CBAt divulga Seleção Brasileira para o Mundial de Marcha Atlético por Equipes em 12 de abril, na Esplanada. Pronto para torcer pelo Sobradinho no Mané na final do Candangão, Caio Bonfim é o destaque

Caio Bonfim lidera convocação para o Mundial de Marcha Atlética por Equipe de Brasília - (crédito: Gustavo Alves/CBAt)
Caio Bonfim lidera convocação para o Mundial de Marcha Atlética por Equipe de Brasília - (crédito: Gustavo Alves/CBAt)

Anfitrião do Mundial de Marcha Atlética por Equipes 2026 em 12 de abril, na Esplanada dos Ministérios, Caio Bonfim terá uma tarde de sábado dedicada a uma outra paixão: o futebol. A torcida na arquibancada do Estádio Nacional Mané Garrincha pelo Sobradinho, o time do coração dele no Distrito Federal, é uma pausa de 90 minutos no foco principal na temporada.

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Campeão mundial e vice olímpico nos Jogos de Paris-2024, Caio Bonfim é um dos marchadores convocados pela Confederação Brasileira de Atletismo para o evento em Brasília. Mais um presente de aniversário para quem completou 35 anos no último dia 19. "Brasília tem nove atletas na Seleção Brasileira. Que todos tenham sucesso e potencializem seus resultados no Mundial e consolidem ainda mais o crescimento da marcha atlética brasileira", afirmou ao Correio Braziliense João Sena, o pai de Caio Bonfim.

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Além do melhor marchador do país, Brasília contará com Gabriela Beatriz, da Associação dos Corredores de Rua do Gama; e Gaby Muniz, Elianay Santana, Maraiana Dias, Diego Lima, Klaubert França, Max Santos e Lucas Mazzo, do Centro de Atletismo de Sobradinho (Caso). O Brasil terá equipes completas, com um total de 26 atletas: cinco mulheres e cinco homens na maratona, cinco mulheres e cinco homens na meia maratona, e três mulheres e três homens nos 10 km da categoria sub-20. Os marchadores da maratona tinham sido convocados em 2 de fevereiro, após o fechamento do prazo de qualificação para a prova de 42,195 km. A janela de classificação para as outras duas provas terminou em 15 de março.

"Nós sabemos o quanto os nossos atletas trabalharam por esse momento, desde o ano passado, quando nós conseguimos vencer a candidatura para sediar o Mundial. Nós sabíamos que seria um evento especial. Tenho certeza de que teremos uma grande torcida. Teremos sir Sebastian Coe, presidente da World Athletics, nas arquibancadas, batendo palmas para todo o mundo da marcha atlética que estará em Brasília", disse o presidente da CBAt, Wlamir Motta Campos.

O dirigente parabenizou os atletas selecionados. "Estamos muito bem representados, e as expectativas são fantásticas. Teremos essa equipe capitaneada por Caio Bonfim, nosso campeão mundial, que estará em casa, e inspirando essa equipe. Vai ser um prazer e um orgulho enorme estar em Brasília acompanhando e aplaudindo cada um de vocês", discursou.

Wlamir Motta Campos também destacou os bons resultados do Brasil na modalidade. "A marcha atlética é o melhor grupo de provas do atletismo brasileiro. Nós não medimos esforços para receber esse Campeonato Mundial para mostrar para o mundo que, sim, nós temos uma marcha atlética forte, e que nós conseguimos realizar um Campeonato Mundial, o que não é fácil. Porque, se fosse, não seria a primeira edição no Hemisfério Sul."

*Com informações da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt)

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Marcos Paulo Lima

Subeditor

Formado na Universidade Católica de Brasília, cobriu a Copa do Mundo (10, 14, 18 e 22); Copa América (11, 19 e 21); Copa das Confederações (2013), Champions (15), Euro-2016 e a Olimpíada do Rio-2016.

Por Marcos Paulo Lima
postado em 21/03/2026 01:20 / atualizado em 21/03/2026 01:23
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