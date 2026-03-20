Alisson é cortado e Hugo Souza é convocado pela Seleção Brasileira

A CBF anunciou nesta sexta-feira (20/3) uma mudança na lista da Seleção Brasileira. O goleiro Hugo Souza, do Corinthians, foi chamado para substituir Alisson Becker, cortado por lesão.
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A convocação abre espaço para o arqueiro de 27 anos ganhar minutos em compromissos importantes na preparação para a Copa do Mundo. O Brasil encara a França no dia 26 de março, em Boston, e depois enfrenta a Croácia, no dia 31, em Orlando. Os duelos marcam os últimos testes antes da lista final para o Mundial.
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Sob o comando de Carlo Ancelotti, a Seleção ainda conta com outras opções para o gol. Permanecem no grupo Bento, do Al-Nassr, e Ederson, do Fenerbahçe.
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