Alex Sandro deve desfalcar Flamengo por até três semanas

Alex Sandro sofreu lesão na parte posterior da coxa direita e foi cortado da Seleção Brasileira - (crédito: Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

O lateral-esquerdo Alex Sandro não deve ser um problema para o Flamengo na sequência da temporada. Substituído no intervalo do jogo contra o Corinthians, no último domingo (22), o jogador sofreu uma lesão grau 1 na parte posterior da coxa direita. Dessa forma, ele deve ficar fora dos gramados por até três semanas, segundo o "ge".

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Com a lesão, Alex Sandro foi cortado da Seleção Brasileira para os amistosos contra França e Croácia, nos dias 26 e 31, respectivamente, nos Estados Unidos. Sem o lateral à disposição, o técnico Carlo Ancelotti convocou Kaiki, do Cruzeiro, para o lugar. Agora, o Flamengo tenta recuperar o jogador durante a Data Fifa visando a estreia na Libertadores, em 8 de abril.

Não é a primeira vez que o lateral-esquerdo sofre com essa lesão. Afinal, no ano passado foram três lesões na coxa. A primeira ocorreu em março, quando ficou fora de combate por 27 dias. Depois, em abril, ficou mais 17 dias no departamento médico. Por fim, lesionou em julho e ficou mais 18 dias fora de ação. O jogador ainda sofreu uma lesão na panturrilha que durou 26 dias.

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Em 2025, Alex Sandro perdeu 15 jogos por causa de lesões, sendo 12 deles por causa de problemas na coxa. Portanto, o Flamengo já conhece como ele reage aos tratamentos. Apesar de ter sido cortado da Seleção Brasileira, o lateral-esquerdo ainda vive a expectativa de disputar a Copa do Mundo de 2026. A convocação para o Mundial acontecerá no dia 18 de maio.