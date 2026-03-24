Distrithai de muay thai leva disputas de cinturão ao JK Shopping

Campeonato de muay thai no DF é classificatório para o Nacional em São Paulo - (crédito: Divulgação)

O JK Shopping de Taguatinga Norte recebe, neste sábado (28/3), a 10ª edição do Distrithai, Campeonato Distrital de Muay Thai. A programação começa às 10h e deve reunir mais de 150 atletas de diferentes estados do país.

A edição terá como destaque duas disputas de cinturão, nas categorias masculinas até 65kg e 80kg. Além disso, o evento contará com confrontos internacionais, incluindo um duelo entre lutadores do Brasil e do Paraguai.

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Organizado pela Federação do Distrito Federal de Muay Thai (FDFMT-BT), o campeonato se consolidou como uma das principais competições da modalidade na região Centro-Oeste. A proposta é fortalecer o esporte no Distrito Federal, ampliar a visibilidade e incentivar a formação de novos atletas.

“O campeonato é uma vitrine para os atletas locais e também uma oportunidade para que o público conheça de perto a disciplina do Muay Thai, arte marcial de origem tailandesa que vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil”, explica o presidente da FDFMT-BT, Jean Paul, mais conhecido como “JP”. Em apenas seis anos, a Federação realizou 10 eventos de alto nível, criando oportunidades para mais de mil atletas competirem e se desenvolverem.

O Distrithai, com apoio da Secretaria de Esporte e Lazer do DF, também terá impacto no calendário nacional. A competição serve como classificatória para o Campeonato Nacional de Muay Thai, marcado para 23 de maio, em Bragança Paulista (SP). A entrada é gratuita, mediante a doação de 2 kg de alimentos.