Copa Centro-Oeste: Gama vence Cuiabá e mantém 100% de aproveitamento

Filipe Clemente comemora o gol da vitória do Gama no Bezerrão: 14 gols em 10 jogos na temporada - (crédito: Filipe Fonseca/Gama)

Embalado pela conquista do bicampeonato do Distrito Federal, o Gama venceu a segunda partida consecutiva na Copa Centro-Oeste. Na noite deste sãbado, o time alviverde derrotou o Cuiabã por 1 x 0 no Estãdio Bezerr"ao e manteve 100% de aproveitamento. O torneio regional é uma esp~ecie de primeira fase da reformulada Copa Verde.

Depois de vencer o Porto Vitória na última quarta-feira no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica, o Gama se exibiu pela primeira vez em casa na Copa Centro-Oeste se impondo contra o time do Mato Grosso. No entanto, o gol da vitória marcado pelo artilheiro Felipe Clemente só saiu aos 26 minutos do segundo tempo.

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O time alviverde se instalou no campo do adversário e pressionou. O gol nasceu de um cruzamento da direita. Renato alçou a bola na pequena área, o zagueiro Zulu fez a primeira tentativa de finalização, mas o centroavante Felipe Clemente tocou a bola para a rede. Ela ainda desviou no pé do goleiro antes de entrar. A equipe candanga chegou à vitória quanto tinha um jogador a menos. Lucas Piauí havia sido expulso.

O Gama dorme na liderança do Grupo B com seis pontos. O time voltará a campo pela Copa Centro-Oeste no proximo dia 9 pela terceira rodada contra o Tocantinópolis, no Estádio Ribeirão, em Tocatins. Antes, o time de Luiz Carlos Souza tem encontro marcado com o Aparecidense pela primeira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

O destaque da partida foi mais uma vez a presença do público no Bezerrão. A vitória contra o Cuiabá teve o apoio de 4.832 torcedores no Bezerrão.