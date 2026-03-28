Reinserido ao nível alto, Gama pega Cuiabá em novo duelo contra time de Série B

De volta ao palco de grandes noites, o Gama está reencontrando um roteiro há tempos distante da rotina do clube. Invicto na temporada de 2026, o alviverde recebe o Cuiabá, neste sábado (28/3), às 19h30, no Estádio Bezerrão, pela segunda rodada da Copa Centro-Oeste, em mais um teste diante de um adversário da Série B do Campeonato Brasileiro. Responsável por quebrar uma sequência de 10 anos, o confronto simboliza um novo momento, com o alviverde novamente inserido em jogos de peso no cenário nacional.

Com o time invicto em 15 jogos (10 vitórias e cinco empates), a temporada atual marca uma reconstrução sólida do Gama. Com calendário cheio, o clube volta a encarar desafios em sequência contra equipes de divisões superiores. Na Copa do Brasil, o time protagonizou um duelo equilibrado contra o Goiás, empatou por 2 x 2 no tempo regulamentar e caiu apenas nas penalidades, deixando uma impressão competitiva. O jogo contra o Cuiabá, portanto, será o segundo ante um adversário da segunda divisão nacional.

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Há uma década, o Gama não enfrentava um calendário tão desafiador, com confrontos diante de equipes de diferentes níveis do futebol nacional. Em 2016, foram quatro rivais de níveis superiores. Pela Copa Verde, avançou nos pênaltis contra o Vila Nova e dividiu resultados com o Paysandu. Na Copa do Brasil, caiu para o Santos, um rival de Série A, além de duelos contra América-RN e ABC, na ocasião na terceira divisão nacional. A sequência atual serve como parâmetro para medir o nível competitivo do clube a poucos dias da estreia na Série D (a trajetória começa em 4 de abril, contra a Aparecidense).

Preso à Série D desde 2011 e sem calendário completo em algumas temporadas, o Gama reencontra adversários tradicionais e leva ao Bezerrão jogos de maior relevância. O título candango de 2025 abriu as portas para essa retomada, recolocando o clube em evidência no cenário nacional. A casa alviverde, inclusive, vive expectativa de mais um dia de arquibancadas cheias. Os ingressos custam entre R$ 25 e R$ 75, com vendas até o fim do primeiro tempo nas bilheterias do estádio.

O triunfo fora de casa contra o Porto Vitória, na estreia da Copa Centro-Oeste, reforça a expectativa para a manutenção da invencibilidade do ano. O elenco mantém o foco na sequência e valoriza cada resultado dentro da construção da temporada. “Estrear com vitória é sempre bom, ainda mais fora de casa. Independentemente do adversário, é sempre bom começar uma trajetória com os três pontos”, avaliou David Lucas, volante do Gama.

O discurso interno destaca consistência e ambição por mais resultados positivos. A invencibilidade serve como combustível para novos desafios e fortalece a confiança do grupo para encarar adversários de maior investimento. “Estamos dando sequência às vitórias. O Gama continua invicto e isso é o mais importante, somar os três pontos. Hoje, vamos mais focados ainda para conquistarmos mais uma vitória, se Deus quiser”, salientou o atacante Luan, autor do gol na vitória da estreia.

Diante do Cuiabá, o Gama coloca à prova a própria evolução. Muito além de mais um desafio na temporada de retomada do protagonismo nacional, o duelo representa a consolidação de um processo responsável por recolocar o clube no mapa dos grandes confrontos e reacender a conexão da torcida com as grandes noites no Bezerrão.