Potências não passam vergonha no "sextou" dos amistosos

Espanha de Villanueva teve vida tranquila no dia de testes para o Mundial - (crédito: Jose Jordan/AFP)

Alemanha, Holanda, Espanha e Paraguai acumularam resultados positivos na primeira rodada de amistosos da Data Fifa de março. Nesta sexta-feira (27/3), os alemães protagonizaram um 4 x 3 movimentado contra a Suíça, os holandeses viraram para cima da Noruega (2 x 1), os espanhóis passearam no 3 x 0 contra a Sérvia e os paraguaios aplicaram 1 x 0 na Grécia. Nos outros jogos do dia, Inglaterra x Uruguai e Marrocos x Equador ficaram no 1 x 1.

Boa parte das equipes envolvidas nos duelos está classificada para a Copa do Mundo de 2026. Apenas a Sérvia e a Grécia não serão atração no torneio marcado para junho e julho. Assim, os testes serviram para as seleções aprimorarem a preparação pouco mais de dois meses antes de a bola rolar nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

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Alemanha e Suíça foi repleto de reviravoltas. Os suíços saíram na frente com Dan Ndoye, mas tomaram o empate com Jonathan Tah. Breel Embolo colocou a equipe na frente, mas Gnabry forçou o 2 x 2 ainda no primeiro tempo. Nome da noite, Wirtz virou para os alemães, mas Joel Monteiro manteve os rivais no jogo. Coube a Wirtz marcar o segundo dele no jogo e garantir a vitória.

Sem Memphis, a Holanda viu a Noruega, desfalcada de Haaland, sair na frente com Andreas Schjelderup. Van Dijk e Reijnders, porém, garantiram o triunfo de virada dos donos da casa. Favorita ao título da Copa do Mundo, a Espanha teve a vida mais fácil no dia de amistosos. Oyarzabal, duas vezes, e Villanueva construíram o 3 x 0 diante da Sérvia. Na estreia do palmeirense Maurício, o Paraguai contou com Diego Gómez para bater a Grécia.

Em casa, a Inglaterra largou na frente do marcador com Ben White. O banho de água fria veio nos acréscimos do segundo tempo, com Valverde convertendo pênalti para os uruguaios e cravando o empate. No outro 1 x 1 do dia, Yeboah marcou para os equatorianos, mas os marroquinos buscaram o empate no fim do jogo, com El Aynaoui.