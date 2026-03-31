



Neymar usou as redes sociais nesta última segunda-feira (30/3), e abriu o coração sobre as dificuldades que enfrenta sobre ser um jogador de futebol. Ele, que não foi convocado para a Seleção Brasileira para os amistosos da Copa do Mundo, descreveu a situação.

Através de um vídeo publicado no Instagram, o atleta do Santos desabafou: "Trabalho desde pequeno, pequeninho, quando tinha 13-14 anos, eu não viajava com o colégio, não ia para o cinema com os amigos à noite, porque eu não podia, tinha treino ou jogo no dia seguinte", iniciou.

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"Eu falava: ‘Cara***, meus amigos tudo na escola lá e eu aqui em casa, olhando para o teto’. Mas tinha um propósito para isso, um porquê, e eu entendia. Ficava chateado? Ficava, mas no outro dia ficava felizão porque estava jogando bola", completou.

"É difícil no Brasil"

"Estou há mais de 20 anos já nessa daí. É um put* preço ser jogador, sabe? É difícil, é difícil porque o Brasil é muito massacrante, a galera te massacra demais e eles não entendem que você é uma pessoa normal", disse Neymar.

Na sequência, o atleta destacou não se tratar de uma ingratidão por sua parte. "Sério, é fo**. Sou grato para cara, mas eu trabalhei para isso. Trabalhei para isso, tudo bem, mas eu também sou ser humano, tenho os mesmos sentimentos que você, também sofro, eu sinto dor, acordo de mal humor, choro, fico pu** e fico feliz", afirmou. No decorrer do desabafo, Neymar destacou que os comentários mexem negativamente com ele.

"Agora falando sério, eu fico chateado, triste, de ver que existem pessoas que não gostam de mim de alguma forma e eu não posso errar. Não posso, mas eu já errei para po***", lamentou. "Já errei, mas é isso. Abaixa a cabeça, reconhece e acabou, faz parte de ser humano e olha, eu tenho 34 anos e já errei muito, e vou errar para po*** ainda, tá?", concluiu ele.

O texto Fora da Seleção, Neymar desabafa sobre pressão no futebol: É difícil no Brasil foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.