Arthur Cabral encerra jejum de quase dois meses no Botafogo

Com a má fase vivida pelo Botafogo dentro e fora de campo, a torcida passou a pegar no pé de certos jogadores. Na última quarta-feira (1º/4), aliás, Arthur Cabral foi vaiado ao ter o nome anunciado pelo telão do estádio Nilton Santos antes de a bola rolar contra o Mirassol, pelo Brasileirão. O dia, no entanto, serviu para aparar algumas arestas.

O próprio centroavante, que não marcava há quase dois meses, encerrou o jejum de nove jogos e ajudou no triunfo por 3 a 2, que tirou o Botafogo da zona de rebaixamento do campeonato. Foi com um golaço, aos 10? do primeiro tempo, batendo de primeira de fora da área, no ângulo de Walter.

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Jogador comenta vaias da torcida do Botafogo

"Torcedor está no direito dele, paga ingresso, vem para cá e faz o que quiser. Meu trabalho é entrar dentro de campo, focar em ajudar a equipe, tentar fazer gol e conquistar os três pontos", disse o atacante na saída para o intervalo, quando o placar anotava 2 a 1 para o Fogão.

O jogador, contratado junto ao Benfica (POR) em meados de 2025, chegou como titular absoluto. No primeiro semestre com a camisa gloriosa, marcou cinco gols em 28 partidas. Nesta temporada, começou em dez das 14 vezes em que atuou, aliás. Os números, porém, não ajudavam, já que ele só havia marcado um tento em 2026. Foi contra o Grêmio, em derrota por 5 a 3, dia 5 de fevereiro, pela segunda rodada do Brasileirão.

Contra o Mirassol, saiu aos 25? da etapa final, ouvindo aplausos da torcida no Niltão – cerca de 6.700 pessoas estiveram no estádio. Agora, terá pela frente o time em que é mais prolífico. Afinal, dos cinco gols marcados em 2025, dois foram contra o Vasco, próximo adversário do Glorioso na temporada. Será no sábado (4/4), em São Januário. O clima de pazes seguirá após o reencontro com as vitórias?