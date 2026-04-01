Panini anuncia lançamento de álbum de figurinhas da Copa

Álbum oficial da Copa chega às bancas no dia 1º de maio - (crédito: Divulgação)

Após a rodada final da repescagem das Eliminatórias, a Editora Panini anunciou, nesta quarta-feira (1º), a data de lançamento do álbum oficial da Copa do Mundo de 2026. A publicação chega ao mercado no dia 1º de maio e terá 980 figurinhas, número superior ao da edição anterior, que contou com 670 cromos.

Cada pacote será vendido por R$ 7 e terá sete cromos. Na edição de 2022, os pacotes tinham cinco unidades e custavam R$ 4.

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O aumento no total de itens acompanha a ampliação do torneio organizado pela Fifa, que pela primeira vez reunirá 48 seleções. Do total de figurinhas, 68 serão especiais.

O álbum em versão brochura terá preço sugerido de R$ 24,90. Já as edições em capa dura variam entre R$ 74,90 e R$ 79,90, dependendo do acabamento. A empresa também comercializará uma versão premium, que inclui uma caixa especial com 40 pacotes, ao valor de R$ 359,90.

A pré-venda já está disponível no site oficial da editora, com todas as versões do álbum e pacotes de figurinhas.