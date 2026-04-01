Com Virginia nos EUA para ver Vini, Zé Felipe reclama de viagens e cobra rotina dos filhos

A viagem de Virginia Fonseca aos Estados Unidos para acompanhar Vini Jr. acabou levando a rotina dos filhos para o centro de um desabafo público de Zé Felipe. Nesta quarta-feira (1º/4), à distância das crianças, o cantor falou de saudade, criticou a sequência de viagens e indicou que pretende encerrar o que chamou de "quebra de rotina".

A empresária viajou aos EUA com Maria Alice (4), Maria Flor (3), e José Leonardo (1) para acompanhar os amistoso da Seleção Brasileira, com Vini entre os destaques. No Brasil, o cantor usou a saudade da separação temporária como ponto de partida para necessidade de uma definição de limites na rotina das crianças.

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"Estou numa saudade dos meus filhos hoje. Daqui sete dias a gente vai estar juntinho e aí acabou. Acabou esse negócio de viajar. Sem Copa do Mundo, sem viagem. É estudar, estudar, rotina", desabafou.

Nos últimos meses, Virginia também levou as crianças para outras viagens, incluindo deslocamentos a Madrid, na Espanha, onde o jogador reside. Esse histórico recente também pesou para que o cantor decidisse estabelecer um padrão especialmente sobre a frequência das locomoções.

"Se falar ‘ai, tive que viajar, vou levar professor’. Leva, quatro dias de viagem no máximo, depois volta para rotina de novo. Esse negócio que ficar quebrando rotina acabou. Assim vai ser", completou.

Mudança de tom

Apesar do incômodo, a fala segue na contramão do discurso adotado pelo cantor anteriormente, quando adotava um tom mais conciliador. Zé Felipe chegou a afirmar em outra ocasião que não havia disputa envolvendo os filhos.

Já a empresária expôs recentemente em entrevista ao portal Léo Dias seu desejo de levar as crianças à Copa do Mundo. Apesar de reconhecer o longo período, ela explicou, por alto, como pretendia organizar a presença dos filhos nos EUA durante a disputa do torneio.

[As crianças] vão, não sei se os 40 dias, né? Mas eu vou querer levá-las alguns dias sim. Se coincidir com férias e tal, e se o Zé liberar, elas vão comigo, afirmou.





Contudo, após a postura conciliadora inicial, Zé declarou há cerca de três semanas que passaria a se posicionar de forma mais aberta quanto aos incômodos. A fala sucedeu à polêmica entre Virginia e um amigo de Ana Castela, ex-namorada do cantor.

Têm coisas também que eu errei de ter me incomodado e não ter falado. Não vai acontecer mais. Tudo vai ser falado, disse à época.

Reação nas redes se divide

O desabafo gerou respostas distintas entre os internautas. Parte do público concordou com a defesa de rotina para as crianças: Gente, pior que está certo! Crianças precisam ter uma rotina, escreveu uma usuária. Até que enfim precisam viver como crianças, comentou outra. A Maria Alice já tem idade obrigatória para frequentar a escola, afirmou mais uma.

Outro grupo criticou a exposição pública do tema e apontou contradições no discurso: "Errado? Não. Precisava falar no Instagram? Também não, disse uma internauta. O cara permitiu essa viagem e agora vem atrair hate para a mãe dos filhos dele? Mais uma vez?, escreveu outra.

Assessoria de Virginia e Zé Felipe

Diante da repercussão, a assessoria dos dois artistas que é a mesma optou por não aprofundar o assunto.

Enquanto assessoria de imprensa de Zé Felipe e Virginia, entendemos que assuntos relacionados aos filhos só cabe a eles. Portanto, não temos nenhuma declaração oficial sobre este assunto, se manifestou ao portal Léo Dias.