Brasiliense domina, mas cede empate e tropeça no Primavera na estreia

Volante Tarta criou muitas oportunidades em chutes de longa distância, mas não conseguiu vencer o goleiro do Primavera - (crédito: Lucas Rodrigues/Brasiliense)

O Brasiliense iniciou a Série D do Campeonato Brasileiro com volume ofensivo superior, mas esbarrou na própria inconsistência e em uma atuação segura do goleiro Medina. O empate por 1 a 1 com o Primavera, neste domingo (5/4), no Serejão, refletiu um time que produziu mais, porém, não conseguiu sustentar a vantagem construída.

A equipe comandada pelo estreante Léo Roquete apresentou uma proposta agressiva desde os minutos iniciais, com presença constante no campo de ataque. Apesar disso, a produção ofensiva demorou a se converter em chances claras, muito em função da dificuldade na definição das jogadas.

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O gol saiu aos 12 minutos, em jogada de bola parada. Após escanteio ensaiado, a finalização de Jean Pyerre foi bloqueada, e Regino aproveitou o rebote para abrir o placar. O momento indicava controle do Brasiliense, que seguiu ocupando o setor ofensivo e criando situações pontuais.

O cenário mudou aos 25, quando uma falha individual comprometeu o desempenho coletivo. Após perda de bola na defesa, o Primavera chegou ao empate em cobrança de pênalti convertida por Giovanni. A partir desse lance, o jogo perdeu fluidez para o Jacaré.

No restante da primeira etapa, o Brasiliense teve dificuldade para retomar o controle. O meio-campo ficou mais disputado, e o adversário passou a encontrar espaços, como na finalização de Yuri na trave, aos 39 minutos.

Na volta do intervalo, o Brasiliense aumentou o volume e voltou a pressionar. Wallace Pernambucano chegou a marcar aos cinco minutos, mas o lance foi anulado por impedimento. A equipe seguiu criando, principalmente com Tarta, responsável por organizar e finalizar as jogadas.

Mesmo com maior número de finalizações, o time encontrou dificuldades para transformar presença ofensiva em gol. Regino acertou a trave aos 18 minutos, e Medina apareceu em intervenções importantes, sobretudo em cobranças de falta e chutes de média distância.

Na reta final, o Brasiliense ganhou vantagem numérica após expulsão de Thommy, aos 38 minutos, e intensificou a pressão. As chances se acumularam, mas faltou precisão nas conclusões, além de mais uma atuação decisiva do goleiro adversário.

O empate evidencia um ponto central da atuação: o Brasiliense conseguiu controlar boa parte do jogo, mas falhou em momentos-chave e não apresentou eficiência suficiente para converter o domínio em vitória.

