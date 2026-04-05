Como chega a Argentina para a Copa do Mundo

Atual campeã da Copa do Mundo, a Argentina vive um ciclo de lua de mel junto com os seus torcedores. Afinal, a Albiceleste deixou para trás todo o clima de pressão que existia até a Copa América de 2021, com Messi podendo jogar mais solto e os estádios serem um palco de celebração para o título conquistado em 2022.

De fato, Lionel Scaloni teve poucos problemas nos compromissos por onde a seleção passava, seja no país ou fora dele. Em 2023, a Albiceleste entrou em campo dez vezes, vencendo nove partidas e perdendo apenas uma vez, para o Uruguai, na Bombonera. Inclusive, neste ano, um novo triunfo para cima do Brasil no Maracanã, assim como na decisão, em 2021, só que dessa vez pelas Eliminatórias, alcançando um feito inédito. Porém, após a partida, o treinador deu uma declaração surpreendente dizendo que poderia deixar o cargo, mas permaneceu nele para o ano seguinte.

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Em 2024 o bom momento seguiu, com 100% de aproveitamento no primeiro semestre. A lua de mel argentina acabou sendo coroada com o título da Copa América, em julho, vencendo a Colômbia na decisão. Naquele ano, aconteceram alguns tropeços nas Eliminatórias, contra os colombianos e o Paraguai, mas nada que atrapalhasse a boa campanha.

Abrindo 2025, a Argentina garantiu sua vaga da melhor maneira possível: uma goleada por 4 a 1 contra o Brasil. O clima que já era bom melhorou, e Albiceleste pode fazer seus testes para o Mundial de forma mais tranquila. Nos amistosos realizaados desde o final das Eliminatórias, são cinco vitórias em cinco jogos. As mais recentes contra Mauritânia e Zâmbia, em duelos marcados em cima da hora por conta do cancelamento da Finalíssima. Inclusive, a falta de adversários mais fortes durante a pressão é motivo de críticas à seleção no país. Por conta disso, a Albiceleste caiu para a terceira posição no ranking da Fifa.

O craque

Lionel Messi, o grande nome da Albiceleste há quase 20 anos, vai para a sua sexta Copa do Mundo. Porém, a relação do craque argentino com a competição nem sempre foi de sorrisos e amores. Muito pelo contrário, até conquistar o título no Qatar em 2022, o torneio era um palco de frustrações para o jogador.

Nas duas primeiras, em 2006 e 2010, apesar de ter marcado gols em ambas, teve um desempenho discreto. Em 2014, foi um dos responsáveis pela campanha que terminou no vice-campeonato mundial. Já em 2018, com apenas um gol, também teve um desempenho abaixo do esperado. E o ápice veio em 2022, com o título e com atuações memoráveis e sete gols.

Agora, com mais tranquilidade para disputar o torneio, Messi vai para a sua provável despedida de Mundiais. A meta é ultrapassar o feito de Maradona e igualar a marca de Daniel Passarella, que é o único jogador argentino a conquistar duas edições de Copa do Mundo.

O comandante

Oito anos atrás, durante a Copa da Rússia, Lionel Scaloni era apenas auxiliar técnico do pressionado Jorge Sampaoli. Depois da saída do treinador, o ex-jogador assumiu o comando da seleção como uma aposta da AFA. Agora, a desconfiança ficou para trás e o cenário é de cobrança para que o rendimento seja mantido, e até mesmo melhorado, na busca pelo tetracampeonato.

Os títulos da Copa América e da Copa do Mundo deram à Scaloni um valor imensurável no país. Apenas no segundo trabalho de sua carreira como treinador, o comandante argentino tem 77,08% de aproveitamento, com 57 vitórias, 17 empates e apenas sete derrotas em 87 jogos. Agora a missão é ser o primeiro técnico argentino a conquistar o bicampeonato mundial.

Campanhas em Copas

Essa será a 19ª participação argentina em mundiais, ultrapassando a Itália e se tornando a terceira seleção que mais disputou o torneio. Nas quatro vezes que ficou fora, três aconteceram por conta de desistência, em 1938, 1950 e 1954. Apenas em 1970 a Albiceleste não conseguiu a vaga pelas Eliminatórias, sendo eliminada em um grupo que tinha Peru e Bolívia.

No retrospecto no torneio, a Argentina tem três títulos: 1978, 1986 e 2022. Além disso, os hermanos já disputaram a final em outras três oportunidades: 1930, 1990 e 2014, quando terminou com o vice-campeonato. A meta albiceleste é quebrar uma marca que já dura mais de 60 anos e que Maradona não conquistou: ficar com a taça do torneio pela segunda edição seguida. A última vez que isso aconteceu foi em 1962, com o bicampeonato do Brasil.

Time-base:

Dibu Martínez; Molina (Gonzalo Montiel), Romero, Otamendi e Tagliafico; Enzo Fernández, De Paul, Mac Allister e Lionel Messi; Nico González e Julián Álvarez (Lautaro Martínez).

O país

A Argentina é o segundo maior país da América do Sul, o oitavo do mundo e o maior de língua espanhola, com uma área de 2.780.400 km². Sua população é de 46.735.004 habitantes. O polêmico Javier Milei é o atual presidente argentino, que tem Buenos Aires como sua capital.

A economia argentina vive uma situação complicada desde o começo do século, mesmo sendo a terceira maior da América Latina. O país é o principal produtor de gás natural da região, e também conta com atividades ligadas a extração de lítio, ouro e prata como fundamentais em seu território.

Celebridades

A Argentina tem seus grandes nomes da história vinculados ao futebol, seja Messi, Maradona ou outros jogadores que se destacaram ao longo de suas carreiras. Até o ano passado, o país era a terra natal do Santo Padre, o Papa Francisco. Jorge Bergoglio foi o primeiro americano a ocupar o cargo de pontífice da Igreja Católica, falecendo em 21 de abril de 2025.

No cenário cultural, a cantora e atriz Lali Espósito vem se destacando no cenário musical. A artista começou atuando em novelas infanto-juvenis do país, como a versão argentina de Chiquititas. A fama internacional veio após a atuação na série "Quase Anjos", que fez muito sucesso na Espanha e no México. Desde 2013, Lali se dedica à carreira de cantora solo e vem ganhando espaço no mundo latino. Inclusive, ela é seguida por Vinícius Júnior no Instagram.

O que esperar da Argentina

Os atuais campeões mundiais chegam em um cenário bem diferente ao do Qatar. Se naquela edição a pressão acontecia pelos fracassos em anos anteriores, agora ela acontece para que o resultado se mantenha. A Albicelete não deve ter muitos problemas na fase de grupos, contra Áustria, Argélia e Jordânia. Porém, a falta de enfrentamento contra as principais seleções faz com que o nível de qualidade argentino para o torneio não consiga ser traçado.