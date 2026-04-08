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Artur Jorge celebra vitória e detalha mudanças em estreia na Libertadores

Jonathan Jesus, Kauã Moraes e Lucas Silva entraram na formação inicial e aproveitaram as oportunidades no 1 a 0 sobre o Barcelona-EQU

Artur Jorge inicia com vitória sua trajetória pela Raposa na Libertadores - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Artur Jorge inicia com vitória sua trajetória pela Raposa na Libertadores - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O técnico Artur Jorge celebrou a estreia do Cruzeiro na Libertadores com vitória sobre o Barcelona de Guayaquil, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo. O resultado foi importante para recuperar a confiança da equipe celeste, que vinha de uma dura derrota para o São Paulo no Campeonato Brasileiro.

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"Sabemos que as competições que temos são sempre muito curtas em relação ao trabalho que fazemos semana após semana. Preparamos a equipe para este jogo depois de um resultado pesado e um resultado que foi o pior o resultado que a exibição. A equipe reagiu muito bem, foi pedido que pudéssemos ter a capacidade de hoje ser muito iguais a nós próprios também e procurar um resultado frente a um adversário difícil em um campo difícil", declarou o português em entrevista coletiva.

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Cruzeiro ganha motivação por reabilitação no Brasileiro

Para o duelo desta terça, o treinador promoveu mudanças significativas na escalação inicial. Afinal, Jonathan Jesus, Kauã Moraes e Lucas Silva ganharam espaço entre os titulares e deram nova dinâmica ao time celeste. Após o jogo, Artur Jorge destacou justamente essas alterações como parte da estratégia para reagir ao momento difícil e iniciar a caminhada na Libertadores com o pé direito.

"Optamos por três alterações que tem a ver com aquilo que é a possibilidade de valorizar todos que trabalham diariamente para estarem preparados e poderem dar a resposta quando chamados. Estou muito satisfeito com o desempenho da equipe, não só dos que iniciaram, mas também daqueles que tiveram oportunidade de contribuir. É um resultado justíssimo para aquilo que o Cruzeiro fez hoje em campo", encerrou o treinador celeste.

O Cruzeiro volta suas atenções, portanto, para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro em busca da reabilitação. No domingo (12), às 18h30 (de Brasília), o time enfrenta o Red Bull Bragantino no Mineirão, pela 11ª rodada. Já pela Libertadores, o reencontro com a torcida ocorre no dia 15, também no Mineirão, contra a Universidad Católica, às 19h.

 

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 08/04/2026 09:26
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