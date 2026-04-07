Bayern surpreende o Real Madrid; Arsenal vence com brilho de Martinelli

Vinicius Junior lamenta gol desperdiçado no segundo tempo: era a oportunidade de empatar o jogo no Santiago Berbanéu - (crédito: AFP)

Bayern de Munique e Arsenal saíram na frente nos jogos de ida das quartas de final da Champions League, realizados nesta terça-feira (7). Enquanto os alemães bateram o Real Madrid por 2 x 1 no Santiago Bernabéu, os ingleses venceram o Sporting em Lisboa por 1 x 0, graças a uma assistência espetacular do brasileiro Gabriel Martinelli para o gol de Havertz nos minutos finais.

No duelo de Madri, o Bayern abriu vantagem com Luis Díaz e Harry Kane, e Kylian Mbappé diminuiu para os merengues. O empate se manteve no placar graças a uma exibição de gala de Manuel Neuer. A rodada se completa nesta quarta-feira com Barcelona x Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain x Liverpool, às 16h.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em Madri

No duelo mais aguardado desta terça-feira, o Bayern de Munique assumiu o protagonismo desde o apito inicial. Mesmo fora de casa, a equipe bávara impôs uma marcação alta, e asfixiou a saída de bola do Real Madrid e dominando o campo de ataque. Upamecano teve a primeira grande chance de abrir o placar, mas pecou na finalização.

Do lado merengue, Vinícius Júnior foi o único a ameaçar o zero no marcador, mas foi parado pela muralha alemã, Manuel Neuer. A insistência do Bayern, contudo, foi coroada aos 40 minutos, Luis Díaz acertou um belo chute colocado, e deixou o time de Munique na frente.

A esperada reação do Real Madrid na etapa final não se concretizou. Logo no primeiro minuto, Harry Kane recebeu a bola livre na entrada da área e, com precisão, finalizou no canto de Lunin para aumentar a vantagem do Bayern.

O Real Madrid só conseguiu reagir aos 28 minutos, com gol de Kylian Mbappé após assistência precisa de Alexander-Arnold. Apesar da pressão final, o empate foi frustrado por Manuel Neuer, o goleiro alemão teve uma atuação de gala, com defesas cruciais e garantiu o resultado.

Batalha em Lisboa

Diferentemente do que se viu em Madri, a primeira etapa em Lisboa foi marcada por pouca inspiração ofensiva. O lance de maior perigo saiu dos pés de Maxi Araújo, o principal destaque do Sporting nos 45 minutos iniciais. O camisa 20 soltou uma bomba, mas parou em uma grande defesa do goleiro Raya. Após oscilar no início, o Arsenal conseguiu equilibrar as ações no meio de campo e segurou o empate sem gols até o intervalo.

O desenho do jogo não mudou na etapa final. As equipes criaram pouco e mantiveram um ritmo morno. No entanto, em um dia de brilho de goleiros, David Raya foi fundamental para neutralizar as investidas do Sporting. Apesar da superioridade portuguesa em campo, o brilho individual de Martinelli mudou o destino da partida. O atacante serviu Kai Havertz com um passe magistral, e garantiu a vitória do Arsenal no apagar das luzes.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima