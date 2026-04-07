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Futebol Internacional

Bayern surpreende o Real Madrid; Arsenal vence com brilho de Martinelli

Alemães seguram pressão no Santiago Bernabéu com atuação de gala do goleiro Neuer. Em Lisboa, assistência magistral de atacante brasileiro garante vantagem inglesa.

Vinicius Junior lamenta gol desperdiçado no segundo tempo: era a oportunidade de empatar o jogo no Santiago Berbanéu - (crédito: AFP)
Vinicius Junior lamenta gol desperdiçado no segundo tempo: era a oportunidade de empatar o jogo no Santiago Berbanéu - (crédito: AFP)

Bayern de Munique e Arsenal saíram na frente nos jogos de ida das quartas de final da Champions League, realizados nesta terça-feira (7). Enquanto os alemães bateram o Real Madrid por 2 x 1 no Santiago Bernabéu, os ingleses venceram o Sporting em Lisboa por 1 x 0, graças a uma assistência espetacular do brasileiro Gabriel Martinelli para o gol de Havertz nos minutos finais.

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No duelo de Madri, o Bayern abriu vantagem com Luis Díaz e Harry Kane, e Kylian Mbappé diminuiu para os merengues. O empate se manteve no placar graças a uma exibição de gala de Manuel Neuer. A rodada se completa nesta quarta-feira com Barcelona x Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain x Liverpool, às 16h.

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Em Madri

No duelo mais aguardado desta terça-feira, o Bayern de Munique assumiu o protagonismo desde o apito inicial. Mesmo fora de casa, a equipe bávara impôs uma marcação alta, e asfixiou a saída de bola do Real Madrid e dominando o campo de ataque. Upamecano teve a primeira grande chance de abrir o placar, mas pecou na finalização.

Do lado merengue, Vinícius Júnior foi o único a ameaçar o zero no marcador, mas foi parado pela muralha alemã, Manuel Neuer. A insistência do Bayern, contudo, foi coroada aos 40 minutos, Luis Díaz acertou um belo chute colocado, e deixou o time de Munique na frente.

A esperada reação do Real Madrid na etapa final não se concretizou. Logo no primeiro minuto, Harry Kane recebeu a bola livre na entrada da área e, com precisão, finalizou no canto de Lunin para aumentar a vantagem do Bayern.

O Real Madrid só conseguiu reagir aos 28 minutos, com gol de Kylian Mbappé após assistência precisa de Alexander-Arnold. Apesar da pressão final, o empate foi frustrado por Manuel Neuer, o goleiro alemão teve uma atuação de gala, com defesas cruciais e garantiu o resultado.

Batalha em Lisboa

Diferentemente do que se viu em Madri, a primeira etapa em Lisboa foi marcada por pouca inspiração ofensiva. O lance de maior perigo saiu dos pés de Maxi Araújo, o principal destaque do Sporting nos 45 minutos iniciais. O camisa 20 soltou uma bomba, mas parou em uma grande defesa do goleiro Raya. Após oscilar no início, o Arsenal conseguiu equilibrar as ações no meio de campo e segurou o empate sem gols até o intervalo.

O desenho do jogo não mudou na etapa final. As equipes criaram pouco e mantiveram um ritmo morno. No entanto, em um dia de brilho de goleiros, David Raya foi fundamental para neutralizar as investidas do Sporting. Apesar da superioridade portuguesa em campo, o brilho individual de Martinelli mudou o destino da partida. O atacante serviu Kai Havertz com um passe magistral, e garantiu a vitória do Arsenal no apagar das luzes.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

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Lucas Alarcão*

Estudante de jornalismo do UniCeub, é repórter estagiário de Esportes no Correio Braziliense.

Por Lucas Alarcão*
postado em 07/04/2026 20:38 / atualizado em 07/04/2026 20:39
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