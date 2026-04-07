Luis Roberto é afastado por problemas de saúde e não narrará jogos da Copa

O narrador Luis Roberto, principal profissional da posição no futebol da TV Globo, está fora das transmissões para a Copa do Mundo. Nesta terça-feira (7/4), segundo informações do GE, o comunicador foi diagnosticado com uma neoplasia na região cervical.

A condição médica foi identificada após a realização de exames de rotina. Além disso, está em fase final de avaliação, para que seja possível chegar a uma conclusão sobre o melhor caminho para seguir com o tratamento.

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Por isso, Luis Roberto não estará disponível para narrar as próximas partidas transmitidas pela emissora. Inclusive, os compromissos válidos pela Copa do Mundo. O narrador viajaria acompanhar a competição in loco, nos Estados Unidos, México e Canadá.

"Depois do susto, está tudo sob controle. Tenho ao meu lado o que a ciência tem de melhor. Melhores médicos, hospitais. Tenho uma família amorosa seguindo ao meu lado. Quase 40 anos na Globo, aprendi que essa casa jamais desampara os seus. Estou plenamente amparado por todo nosso time. Ficar ausente por esse período que engloba a Copa é um desafio enorme, mas o maior de todos é vencer esta etapa. Esse é o meu foco. Com fé em Deus e na ciência em breve estaremos de volta a vida normal. Obrigado a todos por tanto carinho e apoio", afirmou Roberto.

Esta seria a primeira Copa de Luis Roberto como narrador titular de partidas da Seleção Brasileira, posição assumida após a saída de Galvão Bueno na emissora, em 2022. Na emissora desde 1998, o narrador iria para o oitavo Mundial. Ainda não há informações sobre o substituto.