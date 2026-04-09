Botafogo tem o técnico mais jovem da Série A pelo segundo ano consecutivo

Franclim Carvalho e Davide Ancelotti estão mais próximos em uma tendência do universo preto e branco. Afinal, os dois profissionais garantiram uma estatística curiosa ao Botafogo. Com o português de Miranda do Corvo e o italiano de Parma no comando da equipe alvinegra, o clube não só manteve a aposta em dois auxiliares como também ficou com o treinador mais jovem da Série A do Campeonato Brasileiro pela segunda vez consecutiva.

Em julho de 2025, o Botafogo surpreendeu o mundo da bola ao anunciar Davide, filho do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti. Ele trabalharia com Carleto na equipe pentacampeã mundial, mas preferiu iniciar a carreira como treinador justamente no Mais Tradicional. À época, Ancelottinho tinha apenas 35 anos, idade, aliás, em que muitos jogadores ainda estão em atividade. No fim do ano, porém, o italiano deixou o Glorioso, qualificado à fase preliminar da Libertadores, para retomar a parceria com o pai e voltar ao cargo de auxiliar-técnico.

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Davide Ancelotti desbancou, então, Filipe Luis (Flamengo) como o caçula do Brasileirão de 2025. Durante a apresentação oficial como treinador do Mais Tradicional, no Estádio Nilton Santos, Ancelottinho, que desistiu de ser jogador, manteve os pés no chão e reconheceu que precisaria de ajuda para entender o terreno onde estava pisando ao ser perguntado pela equipe de reportagem do Jogada10 sobre como enxergava esta perspectiva.

Técnico do Botafogo fala em "momento ideal"

Nesta quarta-feira (8), também no Colosso do Subúrbio, o J10, atento aos sinais, trouxe a mesma abordagem para a entrevista coletiva de Franclim Carvalho como treinador do Botafogo. Aos 39 anos, o ex-braço direito de Artur Jorge inicia a carreira, porém, regressa ao clube onde sagrou-se campeão da Libertadores e Brasileiro, em 2024. Em comparação ao italiano, o comandante lusitano arrematou a questão de uma forma diferente.

"Os técnicos precisam de paixão. Há treinadores com 70 anos ainda na ativa, como Jorge Jesus, alguém que já esteve no Brasil e vive de forma intensa. E há técnicos com 39, como no meu caso. Temos que iniciar em algum momento. Todos os técnicos de sucesso começaram em algum momento. José Mourinho, Pep Guardiola e Filipe Luis começaram cedo. Entendemos, então, que era o momento ideal", sublinhou o novo comandante do Alvinegro.

Em seguida, Franclim enumerou as vantagens da sua "juventude" e descartou a falta de experiência por conta da idade. O Mister, surpreso ao saber que é o caçula desta edição do Brasileirão, se esquivou do etarismo.

"A idade é um número, assim como para os atletas. Se for um jogador de 18 ou 19 anos que sinto que está preparado, vai lá para dentro. E se for um de 35 ou 36, dá igual. Claro que as vivências nos trazem experiências. Não posso dizer que um técnico como Renato Gaúcho, com 700 jogos no Brasileirão, não tenha vantagem sobre mim. Mas já fiz muitos jogos em Portugal e nos oito meses de Brasil. Começar cedo também é uma vantagem, assim como o fato de o próximo adversário não saber a nossa forma de pensar e atuar", exemplificou o treinador do Botafogo.

Com contrato até dezembro de 2027, Franclim reinicia a trajetória no Botafogo e estreia como técnico contra o Caracas, nesta quinta-feira (9), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos. O encontro é válido pela rodada 1 do Grupo E da edição atual da Copa Sul-Americana.

Do mais novo ao mais velho – Brasileirão 2026

1) Franclin Carvalho – Botafogo – 39 anos

2) Paulo Pezzolano – Internacional – 42 anos

3) Rafael Guanaes – Mirassol – 45 anos

4) Luis Zubeldía – Fluminense – 45 anos

5) Fábio Matias – Chapecoense – 46 anos

6) Abel Ferreira – Palmeiras – 47 anos

7) Eduardo Domínguez – Atlético Mineiro – 47 anos

8) Léo Condé – Remo – 47 anos

9) Jair Ventura – Vitória – 47 anos

10) Fernando Seabra – Coritiba – 48 anos

11) Odair Hellmann – Athletico-PR – 49 anos

12) Roger Machado – São Paulo – 51 anos

13) Leonardo Jardim – Flamengo – 51 anos

14) Fernando Diniz – Corinthians – 52 anos

15) Rogério Ceni – Bahia – 53 anos

16) Artur Jorge – Cruzeiro – 54 anos

17) Vagner Mancini – Bragantino – 59 anos

18) Cuca – Santos – 62 anos

19) Renato Gaúcho – Vasco – 63 anos

20) Luís Castro – Grêmio – 64 anos