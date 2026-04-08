Arboleda posta indiretas em meio a sumiço e aumenta crise no São Paulo

O zagueiro equatoriano Arboleda está praticamente fora do Tricolor Paulista - (crédito: Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

O imbróglio entre São Paulo e Arboleda ganhou novos capítulos de tensão nesta quarta-feira (8). Sem aparecer no clube desde o último sábado e ignorando o prazo de 24 horas estipulado pela diretoria, o zagueiro utilizou suas redes sociais para postar mensagens enigmáticas. Em seu Instagram, o defensor publicou passagens bíblicas sobre conspiração e uma frase motivacional que soou como um ataque direto ao seu momento no Morumbis:

"Não importa o quão bom você é, se está no lugar equivocado, não vale nada".

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As postagens ocorrem no momento em que a cúpula tricolor já estuda medidas jurídicas severas, incluindo a rescisão unilateral do contrato e o acionamento da Fifa. Enquanto o clube aguardava uma justificativa formal para a ausência nos treinos e no jogo contra o Cruzeiro, Arboleda foi visto em vídeos festejando com amigos no Equador. A postura do atleta, que é o mais antigo do elenco, é tratada internamente como um caminho sem volta para sua permanência no clube.

Mensagens de confronto e o "recado"

A primeira publicação do jogador trouxe um trecho de Isaías 54:15:

"Quem contra ti conspirar, à frente de ti cairá".

Logo em seguida, acompanhado da imagem de um carro de luxo, ele reforçou a ideia de que não se sente valorizado no atual ambiente. O uso do emoji de cérebro e a frase "volto e repito" indicam que o jogador está decidido em sua posição, mesmo diante da ameaça de uma batalha judicial que pode custar milhões em multas contratuais.

Desfecho jurídico e silêncio oficial

A saber, até o fechamento desta quarta-feira, o São Paulo não recebeu nenhuma resposta formal do staff do atleta ou do próprio jogador. O diretor de futebol, Rui Costa, aliás, já havia classificado a atitude como uma falta de respeito grave com a instituição e com os companheiros de grupo. A tendência é que o departamento jurídico do Tricolor finalize a notificação de abandono de emprego caso o defensor não se apresente nas próximas horas, encerrando uma trajetória de nove anos de forma conturbada.

Por fim, o São Paulo tenta resolver o impasse administrativo para focar nos desafios deste ano. A conduta de Arboleda nas redes sociais apenas acelera um processo de ruptura que parece inevitável para ambas as partes. O foco agora se volta para os tribunais, enquanto a comissão técnica trabalha para blindar o restante do elenco das polêmicas extracampo que dominam o noticiário nesta semana.