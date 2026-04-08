Gigante italiano avança por Alisson e recebe sinal positivo do goleiro

A Juventus intensificou as negociações para tentar contratar o goleiro Alisson, do Liverpool. De acordo com informações do jornal italiano La Gazzetta dello Sport, o brasileiro já sinalizou positivamente para a possibilidade de voltar ao futebol italiano, onde defendeu a Roma. Aos 33 anos, ele é visto como o nome ideal para reforçar o gol com experiência e histórico de títulos.

Mesmo após defender um pênalti recentemente, Michele Di Gregorio não deve permanecer como titular, já que a diretoria busca um goleiro mais consolidado. Por isso, a Juve avançou nas conversas com pessoas próximas de Alisson, que se recupera de uma lesão muscular. O retorno inicial foi positivo, abrindo caminho para uma negociação.

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O clima em Turim é de otimismo, já que o goleiro demonstra interesse em encerrar a carreira com uma nova passagem pela Itália. Na época de Roma, ele começou como reserva de Szczesny, sob o comando de Luciano Spalletti, mas assumiu a titularidade na temporada seguinte, justamente após a saída do polonês para a própria Juventus.

A Juve quer montar um time forte para brigar pelo título do Campeonato Italiano e vê em Alisson uma peça importante dentro e fora de campo. Pelo Liverpool, o goleiro conquistou nove títulos, incluindo a Champions, além de ter levantado a Copa América com a Seleção Brasileira.

Contrato com o Liverpool até 2027

Recentemente, o clube inglês renovou o contrato de Alisson até 2027, mais para preservar o valor de mercado do que para garantir sua permanência. Isso porque o Liverpool já investiu cerca de 30 milhões de euros (R$ 178,8 milhões) em Mamardashvili, apontado como substituto a longo prazo. Diante disso, uma saída do brasileiro não está descartada, e a Juventus trabalha com a ideia de um contrato de três anos, com salário menor que o atual.

Além de Alisson, a Juventus monitora outros nomes experientes no mercado, como Bernardo Silva e Robert Lewandowski, e também disputa Leon Goretzka com o Milan. Ainda assim, a prioridade no momento é resolver a situação do goleiro, algo que também depende da classificação do clube para a próxima Champions.