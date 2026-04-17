Família lamenta morte de Oscar Schmidt: "Legado que transcende o esporte"

A família de Oscar Schmidt foi a público na tarde desta sexta-feira (17/4) para lamentar a morte do eterno astro do basquete. Por meio da equipe, os familiares pontuaram que agradecem "manifestações de carinho" e pedem compreensão por privacidade.

"Os familiares agradecem, sensibilizados, todas as manifestações de carinho, respeito e solidariedade recebidas, e solicitam a compreensão de todos quanto à necessidade de privacidade neste momento de luto", diz trecho da nota.

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A mensagem também pontua que Oscar enfrentou, por 15 anos, um tumor cerebral, mas que nunca perdeu a "determinação, generosidade e amor à vida".

Por fim, a nota celebra a história de Oscar para o futuro do país: "Seu legado permanecerá vivo na memória coletiva e na história do esporte, assim como no coração de todos que foram tocados por sua trajetória".

Leia a nota na íntegra:

"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Oscar Schmidt, um dos maiores nomes da história do basquete mundial e uma figura de imenso significado humano e esportivo.

Ao longo de mais de 15 anos, Oscar enfrentou com coragem, dignidade e resiliência a sua batalha contra um tumor cerebral, mantendo-se como exemplo de determinação, generosidade e amor à vida.

Reconhecido por sua trajetória brilhante dentro das quadras e por sua personalidade marcante fora delas, Oscar deixa um legado que transcende o esporte e inspira gerações de atletas e admiradores no Brasil e no mundo.

A despedida se dará de forma reservada, restrita aos familiares, em respeito ao desejo da família por um momento íntimo de recolhimento.

Os familiares agradecem, sensibilizados, todas as manifestações de carinho, respeito e solidariedade recebidas, e solicitam a compreensão de todos quanto à necessidade de privacidade neste momento de luto.

Seu legado permanecerá vivo na memória coletiva e na história do esporte, assim como no coração de todos que foram tocados por sua trajetória.

Atenciosamente".