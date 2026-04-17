Lenda do basquete, Oscar Schmidt é internado em São Paulo

Oscar Schmidt foi um dos grandes nomes da história do basquete nacional - (crédito: Reprodução/Instagram/@oscarschmidt14)

O ex-jogador de basquete Oscar Schmidt, 68 anos, passou mal nesta sexta-feira (17/4) e foi hospitalizado em São Paulo. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa do atleta. O Hospital Santa Ana, em que o ex-jogador está internado, também soltou uma nota confirmando a internação, mas sem dar mais detalhes sobre o estado de saúde de Schmidt.

Confira a nota da assessoria de Oscar Schmidt:

"Informamos que, até o momento, temos conhecimento de que ele apresentou um mal-estar e está recebendo atendimento médico.

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Ainda não há informações confirmadas sobre seu estado de saúde, e novas atualizações serão compartilhadas assim que houver dados oficiais, por meio dos canais oficiais.

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Pedimos, neste momento, respeito e sensibilidade, preservando a privacidade da família e o espaço necessário para que tudo seja devidamente acompanhado. Agradecemos a compreensão de todos".

Veja a nota emitida pelo hospital:

"O Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana (HMSA) informa que a família do paciente solicita discrição neste momento. A instituição reafirma seu compromisso com a ética, o cuidado humanizado e a preservação da privacidade de todos os envolvidos. Em breve, a assessoria de comunicação pessoal da família divulgará um comunicado oficial com mais informações".

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes

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