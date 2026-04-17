Coldplay vai organizar show do intervalo na final da Copa do Mundo de 2026

Banda britânica Coldplay vai organizar show na final da Copa - (crédito: Reprodução / Instagram)

A Fifa decidiu avançar com um plano que pode transformar a final da Copa do Mundo de 2026 em um evento ainda mais voltado ao entretenimento. Pela primeira vez, a entidade pretende inserir um show no intervalo da decisão, rompendo com o modelo tradicional que sempre priorizou exclusivamente a partida.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, confirmou que a proposta já está em andamento e destacou que a organização trabalha diretamente com nomes da música para estruturar a apresentação. Nesse sentido, o Coldplay, liderado por Chris Martin, assumiu a função de curadoria do espetáculo.

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Teremos, pela primeira vez na história, um show no intervalo da final. Será organizado por Chris Martin e o Coldplay, afirmou durante participação em um fórum econômico, em Washington (EUA).

Com isso, a entidade tenta reposicionar a final da Copa como um produto ainda mais abrangente, inspirado em modelos consolidados de entretenimento esportivo, como é no Super Bowl, a final da NFL, a liga de futebol americano.

Além disso, Infantino indicou que a ideia é reunir diferentes artistas de destaque.

Ainda não posso revelar quais artistas estarão presentes, mas não será apenas um. Será algo grandioso, afirmou o dirigente.