Coldplay vai organizar show do intervalo na final da Copa do Mundo de 2026

A Fifa decidiu avançar com um plano que pode transformar a final da Copa do Mundo de 2026 em um evento ainda mais voltado ao entretenimento. Pela primeira vez, a entidade pretende inserir um show no intervalo da decisão, rompendo com o modelo tradicional que sempre priorizou exclusivamente a partida.
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O presidente da Fifa, Gianni Infantino, confirmou que a proposta já está em andamento e destacou que a organização trabalha diretamente com nomes da música para estruturar a apresentação. Nesse sentido, o Coldplay, liderado por Chris Martin, assumiu a função de curadoria do espetáculo.
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Teremos, pela primeira vez na história, um show no intervalo da final. Será organizado por Chris Martin e o Coldplay, afirmou durante participação em um fórum econômico, em Washington (EUA).
Com isso, a entidade tenta reposicionar a final da Copa como um produto ainda mais abrangente, inspirado em modelos consolidados de entretenimento esportivo, como é no Super Bowl, a final da NFL, a liga de futebol americano.
Além disso, Infantino indicou que a ideia é reunir diferentes artistas de destaque.
Ainda não posso revelar quais artistas estarão presentes, mas não será apenas um. Será algo grandioso, afirmou o dirigente.
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