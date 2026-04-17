InícioEsportes
EXTRACAMPO

Coldplay vai organizar show do intervalo na final da Copa do Mundo de 2026

Chris Martin, líder da banda inglesa, será o responsável por estruturar o espetáculo inédito na história do torneio

Banda britânica Coldplay vai organizar show na final da Copa - (crédito: Reprodução / Instagram)
Banda britânica Coldplay vai organizar show na final da Copa - (crédito: Reprodução / Instagram)

A Fifa decidiu avançar com um plano que pode transformar a final da Copa do Mundo de 2026 em um evento ainda mais voltado ao entretenimento. Pela primeira vez, a entidade pretende inserir um show no intervalo da decisão, rompendo com o modelo tradicional que sempre priorizou exclusivamente a partida.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, confirmou que a proposta já está em andamento e destacou que a organização trabalha diretamente com nomes da música para estruturar a apresentação. Nesse sentido, o Coldplay, liderado por Chris Martin, assumiu a função de curadoria do espetáculo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Teremos, pela primeira vez na história, um show no intervalo da final. Será organizado por Chris Martin e o Coldplay, afirmou durante participação em um fórum econômico, em Washington (EUA).

Com isso, a entidade tenta reposicionar a final da Copa como um produto ainda mais abrangente, inspirado em modelos consolidados de entretenimento esportivo, como é no Super Bowl, a final da NFL, a liga de futebol americano.

Além disso, Infantino indicou que a ideia é reunir diferentes artistas de destaque.

Ainda não posso revelar quais artistas estarão presentes, mas não será apenas um. Será algo grandioso, afirmou o dirigente.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 17/04/2026 15:31 / atualizado em 17/04/2026 15:31
    SIGA
    x