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LUTO NO ESPORTE

Filho de Oscar Schmidt lamenta morte do pai: "Exemplo de vida"

Ex-jogador de basquete morreu nesta sexta-feira (17/04) após ter um mal-estar

Oscar Schmidt foi um grande jogador de futebol - (crédito: João Pires/Jump)
Oscar Schmidt foi um grande jogador de futebol - (crédito: João Pires/Jump)

"Hoje o mundo perde um ídolo, e eu perco meu pai". Foi assim que Felipe Schmidt, único filho de Oscar Schmidt, lamentou a morte do pai, nesta sexta-feira (17/04). Em uma publicação no Instagram, o corretor definiu o jogador de basquete como um "herói" e "exemplo de vida".

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Aos 68 anos, Oscar Schmidt morreu no Hospital Municipal Santa Ana, em Santana de Parnaíba (SP), após ter um mal-estar. Ele enfrentava um câncer no cérebro desde 2011.

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 "Hoje não está sendo um dia fácil. Quando as pessoas diziam que a dor de perder um pai ou uma mãe é inexplicável, elas tinham razão. Um vazio se cria dentro de você, você fica sem chão, e parece que um pedaço de você foi arrancado", afirma Felipe. "Mas o tempo cura tudo, e essa dor vai ficar mais fácil de lidar. Ela nunca vai sair de mim, porém vai amenizar".

O corredor ainda pediu respeito a família durante o luto, mas que continuam a celebrar o legado do pai "dentro e fora das quadras". 

"Como filho, eu só tenho a dizer: pai, vou sentir a sua falta. Vou honrar tudo o que você me ensinou a ser como homem e tentar ser ao menos 10% do ser humano que você foi. Você foi um exemplo de vida para mim, e eu nunca, nunca vou te esquecer. Agora descansa em paz, pai. Dá um oi para a nossa Nona. Você está no hall da fama da vida", finalizou.

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Ana Raquel Lelles

Subeditora de redes sociais

Trabalhou no Estado de Minas, Gshow e Metrópoles, na editoria de Entretenimento e no núcleo de Branded Contenet. Participou de fellowships na Columbia University, no International News Media Association e no ICFJ.

Por Ana Raquel Lelles
postado em 17/04/2026 17:34
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