Brasília Basquete homenageia Oscar Schmidt no Nilson Nelson

Antes do início da partida entre Brasília Basquete e Bauru, na manhã deste sábado (18/4), Oscar Schmidt, lenda do basquete brasileiro que morreu nesta sexta-feira (17/4), recebeu homenagens no Ginásio Nilson Nelson. Além do minuto de silêncio antes de a bola subir, foi exibido um vídeo com tributos prestados ao ex-jogador. Nele, constava uma fala de seu irmão, Tadeu Schmidt, além do discurso do próprio Oscar na cerimônia do Hall da Fama.

“Acho que Oscar deixa um exemplo de como se dedicar a qualquer atividade que você vá fazer com empenho máximo”, disse Tadeu, com lágrimas no rosto, no vídeo exibido.

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No discurso de Oscar no Hall da Fama, ele relembra a todos os motivos de não ter jogado na NBA, principal liga de basquete do mundo.

“Se eu jogasse uma partida na NBA, nunca mais jogaria pela minha seleção. Nunca mais. Essas eram as regras da época, caso não saibam. Então eu recusei a NBA para continuar jogando pela minha seleção. Três anos depois, após eu recusar ir jogar na liga, em 1987, nos vencemos os americanos aqui nos Estados Unidos. E essa foi minha maior conquista no Basquete”, disse Oscar em seu discurso.