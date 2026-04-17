Família faz cerimônia reservada para despedida de Oscar Schmidt

Oscar Schmidt faleceu aos 68 anos, nesta sexta-feira (17/4) - (crédito: Foto: Confederação Brasileira de Basquete )

O corpo da lenda do basquete Oscar Schmidt foi cremado na noite desta sexta-feira (17/4). A lenda do basquete morreu esta tarde, aos 68 anos, depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória, no Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana (HMSA). A despedida discreta foi uma decisão da mulher do ídolo, Maria Cristina.

Maior cestinha brasileiro de todos os tempos e ídolo mundial do esporte, Oscar teve seu corpo vestido, ainda no hospital, com uma camisa da Seleção Brasileira de basquete. Em seguida, o carro da funerária levou o corpo, junto com familiares, para o crematório.

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"A família agradece, com carinho, todas as mensagens de apoio, força e solidariedade. A despedida foi de forma discreta, apenas entre parentes próximos. Pedimos respeito e provacidade neste momento. Obrigado pela compreensão", postou a família de Oscar nos stories da a conta de Instagram do jogador.

O "Mão Santa" lutava com um tumor cerebral desde 2011, mas não se sabe a causa da morte.

Lenda do basquete morreu nesta sexta-feira (17), aos 68 anos. Oscar chegou foi para o Hospital Municipal Santa Ana, em Santana de Parnaíba (SP), após ter um mal-estar, mas não resistiu. Segundo postagens mais recentes de familiares, ele já estava com a saúde debilitada após uma cirurgia.

O ex-jogador de basquete Oscar Schmidt chegou ao hospital já sem vida após sofrer uma parada cardiorrespiratória em sua residência, segundo a Prefeitura de Santana de Parnaíba. Em seguida, foi para Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana, mas deu entrada na unidade sem sinais vitais.



