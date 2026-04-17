Em meio ao luto pela morte de Oscar Schmidt, Cerrado tem jogo importante pela LBF

O Cerrado volta a entrar em quadra pela penúltima partida do primeiro turno da LBF neste domingo (19/4), às 17h, em casa, no SESC Ceilândia, para enfrentar o líder Sampaio Corrêa. O jogo promete casa cheia, com entrada gratuita para os torcedores que acompanharem a partida no local. Porém, o clima de luto após a morte de um dos maiores ídolos do basquete, Oscar Schmidt, ainda paira no ar. O ex-atleta morreu nesta sexta-feira (17/4) após ser hospitalizado em Santana de Parnaíba (SP). A causa da morte não foi divulgada.

Ronaldo Pacheco, treinador do Cerrado, conviveu e jogou com Oscar no Clube da Vizinhança em Brasília, nos primeiros passos de ambos no esporte: “Comecei a jogar basquete junto com ele, quando tínhamos 13 anos. Desde essa época, ele já se destacava e jogava pelas categorias de cima, por conta de sua altura e, principalmente, seu talento e dedicação inigualáveis. Que essa determinação e força de vontade possam ser inspiração para a próxima geração de atletas e para as meninas no decorrer da temporada”, declarou o técnico ao Correio Braziliense.

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O Cerrado vem com moral na competição. A equipe tem apenas uma derrota na temporada e está na terceira posição, com 12 pontos. Com brilho coletivo, as meninas almejam continuar com o bom desempenho e classificar a equipe para a Copa LBF, que será ao fim do primeiro turno do campeonato e terá os três primeiros colocados mais o São José. As semifinais serão em 23/05 e a grande final em 24/05. Porém, o calendário da equipe candanga nas últimas duas rodadas do turno é complicado. O time, além de jogar contra o líder Sampaio Corrêa, também pega o vice-líder SESI Araraquara, na semana que vem. Uma vitória nesses jogos já garante o Cerrado no torneio. Ronaldo Pacheco montou um bom plantel e apostou em atletas jovens.

Algoz do Cerrado na última temporada e vice-campeão, o Sampaio Corrêa ainda não sabe o que é perder no campeonato e lidera na tabela. São oito jogos e oito vitórias do time comandado por Rodrigo Galego. No último ano, foram elas que tiraram as candangas do mata-mata, ainda nas quartas de finais, vencendo as duas partidas. Agora, o Cerrado busca a revanche dentro de casa contra as maranhenses.

Ficha técnica

Prováveis escalações:

Cerrado: Hillary Argueta, Beatriz Oliveira, Sassá Gonçalves, Letícia Lopes e Giovanna Carey

Técnico: Ronaldo Pacheco

Sampaio Corrêa: Manuela Rios, Jailin Isabel Cherry, Izabella Sangali, Lays da Silva e Mariana Queiroz

Técnico: Rodrigo Galego

Local: SESC Ceilândia (DF)

Data e hora: domingo (19/04), às 17h

Ingressos gratuitos: https://www.sympla.com.br/evento/cerrado-brb-x-sampaio-basquete-lbf-2026/3389252

*Estagiário sob supervisão de Eduardo Pinho

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