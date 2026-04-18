No Abadião, Ceilândia vence a primeira na Série D 2026

O Ceilândia venceu o União Rondonópolis-MT na tarde deste sábado (18/4) no Estádio Abadião, por 1 x 0, pela terceira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O gol da partida foi marcado na reta final da segunda etapa, por Cleyton.

O Gato Preto celebra a primeira vitória na quarta divisão nacional e o primeiro gol na competição. Nas rodadas anteriores, empatou por 0 x 0 com o Mixto-MT no DF e foi derrotado pelo Goiatuba fora de casa.

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Com o resultado, o Ceilândia salta provisoriamente para a terceira colocação do Grupo A4, enquanto o União Rondonópolis amarga a lanterna, com duas derrotas e um empate. Na primeira fase da Série D, avançam ao mata-mata os quatro melhores de cada chave. Na próxima rodada, no sábado (25/4), o Gato Preto encara o Capital no confronto candango, às 16h.



Os primeiros vinte minutos foram de pouco futebol jogado. Muitas faltas e poucas chances de perigo. A primeira chegada veio dos visitantes, que mantinham mais a posse. Cruzamento para dentro da área do Ceilândia e Matheus Goiano subiu sozinho no meio da área para cabecear no contrapé do goleiro, mas Edmar Sucuri foi forte no reflexo e espalmou para escanteio.

Após o choque, o Gato Preto começou a ter mais atenção na partida e também se lançava ao ataque. O jogo era parelho no meio, mas o Ceilândia conseguia escapadas pelas pontas, principalmente com Cardoso na direita. Em uma delas, Davi Araújo, que estava estreando no time titular após ser contratado diante do Real Brasília, puxou o contra-ataque e serviu o camisa 7 na grande área. Porém, o chute cruzado saiu torto.

Perto do final da primeira etapa, poucos lances de perigo aconteceram nos quarenta minutos iniciais e a partida era monótona. Para marcar ainda mais o primeiro tempo, Cleyton Maranhão teve a oportunidade na cobrança de falta perto da intermediária. O volante pegou distância e parecia que poderia levar perigo. Entretanto, o chute veio completamente torto, rasteiro e quase saiu pela lateral. Até a torcida, que estava insatisfeita com o desempenho do time, deu risada com a péssima finalização do camisa 15.

O árbitro André Rodrigo Rocha assinalou apenas mais um minuto de acréscimo e, após isso, finalizou a primeira etapa, que foi marcada por um jogo bastante faltoso e pouco objetivo. Do lado de fora, a torcida não estava feliz com o futebol apresentado pelo Ceilândia.

A segunda etapa começou e o Ceilândia promoveu mudanças na equipe. Adelson de Almeida trocou os pontas e colocou Marquinhos e o recém-chegado Ian Carlos. E logo no seu primeiro lance, o novo contratado do Gato Preto teve a oportunidade no contragolpe. Ele recebeu pela direita e bateu forte, porém a bola foi por cima. A torcida gostou da postura do camisa 17 e voltou a fazer barulho no Abadião.

Os visitantes também chegavam com perigo e tinham a bola aérea como válvula de escape no ataque. Em cruzamento de Ruan Torres, o zagueiro Alemão foi ao terceiro andar por trás da marcação e cabeceou no chão, mas, de novo, Edmar Sucuri estava ligado e fez a defesa. A segunda etapa começou melhor, porém seguiu parelha entre as equipes.

O Ceilândia melhorou com o passar do jogo e as alterações de Adelson de Almeida estavam surtindo efeito, mesmo que a rede não tivesse balançado até o momento. Na sequência, o União teve mais uma chance, na cobrança de falta protagonizada por Alemão. O zagueiro bateu forte, passou perto da trave e assustou o goleiro Edmar Sucuri.

A partida seguia para o final, e pouco era feito em campo. A torcida na arquibancada parecia que a paciência tinha se esgotado, mas ainda tentava empurrar a equipe. Porém, foi com as alterações promovidas por Adelson de Almeida que o Ceilândia balançou as redes pela primeira vez na Série D.

Falta frontal na intermediária, que Fabinho foi o autor da cobrança. O lateral botou veneno com cruzamento fechado. O goleiro Lúcio saiu dando um soco na bola, mas ela sobrou para Cleyton, que tinha entrado há pouco tempo. O meio-campista dominou na entrada da área e finalizou; a bola ainda desviou na defesa antes de morrer no fundo da meta mato-grossense. Placar aberto no final e um gol muito importante para o Gato Preto conseguir mudar sua realidade na competição.

Entretanto, na hora do gol, o goleiro Lúcio acabou se chocando com o próprio companheiro. A pancada foi forte e até a ambulância teve que entrar no gramado. O clima ficou tenso, mas o arqueiro do União Rondonópolis se recuperou e conseguiu dar continuidade à partida.

Após o gol, o Ceilândia aproveitava os espaços que o União deixava na defesa e armava contra-ataques; porém, os erros bobos de passe e de definição das jogadas impossibilitaram o Gato Preto de ampliar o placar. Mesmo assim, com a falta de eficiência dos adversários no ataque, a equipe candanga controlava bem o jogo no final.

Ficha técnica

Ceilândia-DF 1 x 0 União Rondonópolis-RO

Brasileirão Série D, 3ª rodada

Local: Estádio Abadião

Árbitro: André Rodrigo Rocha-RJ

Público e renda: não informado

Ceilândia — Edmar Sucuri, Sávio, Franklin Joseph, Danrlei, Fabinho, Cleiton Maranhão (Vemudt), Bosco (Cleyton), Robert (Henrique Vigia), Cardoso (Ian Carlos), David Araújo e Cabralzinho (Marquinhos). Técnico: Adelson de Almeida

Gol: Cleyton

Cartões amarelos: Sávio e Henrique Vigia.

União Rondonópolis — Lúcio, Jhuan, Goiano, Alemão (Renan), Gui Vieira (Vitor), Gustavo Silveira, Matheus Goiano, Alex, Daniel Cruz, Ruanda Torres (Luiz Gabriel) e Kauã (Gabriel Santana)

Técnico: Willian Heiler

Cartão amarelo: Alex