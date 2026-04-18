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Brasileiro leva chute na cabeça em jogo da Champions Asiática

Jairo, atacante do Johor DT, da Malásia, é atingido no rosto e cai desacordado de imediato durante partida contra o Al-Ahli

Brasileiro leva chute na cabeça em jogo da Champions Asiática - (crédito: Reprodução)
Brasileiro leva chute na cabeça em jogo da Champions Asiática - (crédito: Reprodução)

Um lance dramático durante jogo das quartas de final da Champions da Ásia deixou o estádio em silêncio. O atacante brasileiro Jairo, do Johor DT, da Malásia, foi atingido violentamente na cabeça por um chute acidental durante a tentativa de bicicleta de Ali Majrashi, do Al-Ahli, aos 37 minutos de jogo. O impacto foi direto no rosto, e Jairo caiu desacordado imediatamente. O árbitro aplicou cartão vermelho direto ao saudita.

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A interrupção da partida durou cerca de seis minutos, enquanto o brasileiro recebia atendimento. A demora da equipe médica gerou revolta entre os jogadores do Johor. Natxo Insa, meio-campista da equipe, chegou a tomar a maca das mãos dos funcionários e, em meio à tensão, chutou uma cadeira em que um deles estava sentado. A cena evidenciou a preocupação generalizada com a gravidade da situação.

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No aspecto esportivo, o Johor chegou a abrir o placar graças a um gol contra de Majrashi o mesmo que seria expulso pouco depois. Mas o Al-Ahli reagiu e virou o jogo com gols de Franck Kessié, ex-Milan, e do brasileiro Galeno, garantindo vaga na semifinal. Até o momento, não há boletim oficial sobre o estado de saúde de Jairo, o que mantém a apreensão entre torcedores e companheiros de equipe.

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 18/04/2026 08:56
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