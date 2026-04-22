Enviado de Trump pede à Fifa troca do Irã pela Itália na Copa

Forte aliado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e enviado especial da Casa Branca, Paolo Zampaolli pediu à Fifa, nesta quarta-feira (22/4), que o Irã seja substituído pela Itália na Copa do Mundo de 2026. A informação foi publicada no jornal americano Financial Times.

"Confirmo que sugeri a Trump e ao (presidente da Fifa, Gianni) Infantino que a Itália substitua o Irã na Copa do Mundo. Sou italiano e seria um sonho ver a Azzurra em um torneio sediado nos EUA. Com quatro títulos, eles têm currículo para justificar a inclusão", comentou Zampolli ao Financial Times.

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A publicação diz que a Fifa optou por não comentar a sugestão do enviado especial de Donald Trump e destacou a intenção do governo dos Estados Unidos de tentar reconstruir relações com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni. Recentemente, ela e Trump se desentenderam após o americano chamar o Papa Leão XIV de “fraco” e “péssimo” em política externa.

Após resultados no campo, a Itália está fora da terceira Copa do Mundo consecutiva. Tetracampeã em 1934, 1938, 1982 e 2006, a Azzurra amarga ausências nas edições da Rússia, em 2018, e na do Catar, em 2022. A última participação foi no Brasil, em 2014.

Os italianos ficaram de fora da versão de 2026, no Canadá, no México e nos EUA, após perderem, nos pênaltis, para a Bósnia e Herzegovina, na repescagem europeia.

A Itália atravessa grave crise. Depois do vexame, o presidente da Federação de Futebol (Figc), Gabriele Gravina, renunciou ao cargo. O técnico Gennaro Gattuso e o chefe de delegação Gianluigi Buffon também tiveram vínculos rompidos.

Em guerra com os Estados Unidos, o Irã assegurou vaga direta em março de 2025 via Eliminatórias da Ásia. Apesar dos conflitos no Oriente Médio, o país banca a participação. Presidente da Fifa, Infantino também garantiu a presença da seleção iraniana no torneio.

Devido ao contexto geopolítico, o Irã pediu à Fifa que as partidas da seleção na Copa fossem transferidas para o México, mas recebeu a negativa. A estreia está prevista para 15 de junho, contra a Nova Zelândia, em Los Angeles. Depois, enfrentaria a Bélgica, novamente na Califórnia, e fecharia a fase de grupos com o Egito, em Seattle.

A Copa do Mundo de 2026 é a maior da história em número de participantes. Com 48 seleções, a disputa começa em 11 de junho, com o duelo entre México e África do Sul no Estádio Azteca. O Brasil estreia dois dias depois, contra Marrocos, em New York/New Jersey.