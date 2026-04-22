"O mundo quer correr no Rio", diz presidente da CBAt sobre Mundial de 2028

Maratona nos Jogos Olímpicos do Rio-2016 passou por pontos turísticos, como a Zona Sul - (crédito: Johannes Eisele/AFP)

O Brasil largou na disputa por um dos principais eventos do calendário da World Athletics. Impulsionada pelo sucesso do Mundial de Marcha Atlética por equipes em Brasília, em 12 de abril, a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) oficializou a candidatura para sediar o Mundial de Corrida de Rua de 2028.

A definição da sede ocorrerá entre outubro e dezembro. Ainda sem conhecer os concorrentes, a entidade aposta no legado recente e no crescimento da modalidade no país para convencer a World Athletics a escolher, novamente, o Brasil para um grande evento do atletismo.

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Inicialmente, quatro cidades foram colocadas como pré-candidatas: Brasília, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro. Hoje, a Cidade Maravilhosa é a principal escolha. Pesa o histórico olímpico, como sede dos Jogos de 2016, a infraestrutura e o apoio do governo. A beleza natural, claro, também entra na equação.

“O mundo quer correr no Rio. Isso é um diferencial muito grande que nós temos. A cidade já foi testada em grandes eventos, tem estrutura, tem apelo internacional e conseguimos uma autorização especial para trabalhar um percurso na Zona Sul. A ideia é pegar o cartão-postal”, detalha o presidente da CBAt, Wlamir Campos, ao Correio.

Organizado anualmente, o Mundial de Corrida de Rua é um dos principais eventos do atletismo. A edição de 2026 será realizada em Copenhagen e conta com mais de 65 mil inscritos. Em 2027, Yangzhou, na China, será a sede.

O formato ajuda a explicar o alcance. Além das disputas entre seleções, o evento também é aberto ao público, com provas de milha (1,609 km), 5 km e meia-maratona (21 km), o que amplia a participação e o impacto da competição.

Para Wlamir Campos, o desempenho organizacional em Brasília foi determinante para credenciar o país na disputa. “Era o nosso cartão de visita. Se desse qualquer problema ali, dificilmente a candidatura avançaria. Brasília nos mostrou algo muito importante: que o Brasil consegue entregar um evento de nível mundial. Segundo a própria World Athletics, foi o melhor Campeonato Mundial de Marcha Atlética realizado”, afirma.

O movimento acompanha um cenário de crescimento acelerado. O Brasil tem hoje cerca de 15 milhões de praticantes e aproximadamente 12 mil provas previstas para 2026 em todo o país. Segundo levantamento da Associação Brasileira de Organizadores de Corridas de Rua e Esportes Outdoor (Abraceo), o número de eventos oficiais aumentou 85% em 2025, passando de 2.827 para 5.241.