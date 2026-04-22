Gama anuncia o atacante Lucas de Paula para sequência na temporada de 2026

O Gama anunciou na tarde desta quarta-feira (22/4) a contratação do atacante Lucas de Paula como novo reforço para a temporada de 2026. O canhoto de 27 anos defendia a equipe do Pouso Alegre antes de assinar com o clube do DF. Este é o quarto nome divulgado pelo Periquito para integrar a equipe gamense em busca do acesso à Série C.
Revelado no futebol paulista, Lucas disputou a Série D pela Portuguesa (SP), em 2025. A passagem foi curta e, em janeiro deste ano, foi emprestado ao Pouso Alegre para as disputas do Campeonato Mineiro e com previsão de atuar na quarta divisão nacional. No entanto, não chegou a atuar pelo Brasileirão com a camisa do Pousão.
Em 2025, De Paula foi vice-artilheiro do Campeonato Catarinense com cinco gols, pelo Santa Catarina. Naquele ano, chegou à semifinal do certame regional, mas a equipe foi batida pelo Avaí, nos pênaltis por 8 x 7, após ficar no 1 x 1 no tempo regulamentar. O atacante fez parte do time de Rio do Sul que surpreendeu os adversários com a ascensão do Santa Catarina no futebol local.
O Gama já anunciou o goleiro Léo Teles, o volante Gabriel Galhardo, o meia-atacante Willian Jr. e, agora, o atacante Lucas de Paula. O time segue invicto na temporada e, neste domingo (26/4), disputa o clássico contra o Brasiliense, pela Série D, no Estádio Serejão.
