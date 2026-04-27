Domínguez desabafa após goleada no Atlético: "Pagamos caro, muito caro"

O Atlético viveu uma noite de perplexidade na Arena MRV ao ser goleado pelo Flamengo por 4 a 0, neste domingo (26), pelo Campeonato Brasileiro. Após um atraso incomum para o início da coletiva em meio ao clima tenso nos bastidores pela situação de Hulk , o técnico Eduardo Domínguez tentou explicar o resultado. Para o comandante argentino, o placar elástico foi fruto direto da disparidade de eficiência, e não de uma superioridade absoluta na criação do adversário.
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"Eu não quero explicar tanto o resultado porque, lamentavelmente, fizemos um bom jogo no ataque. No ataque, a equipe criou situações. O rival não chegou muito, mas a finalização de jogadores de tanta hierarquia que chegam cômodos faz a diferença. Dentro da área, pagamos caro, muito caro", analisou o treinador.
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A saber, Domínguez reforçou que o time alvinegro sucumbiu defensivamente diante da qualidade dos finalizadores rubro-negros, transformando um jogo que ele considerou equilibrado em uma derrota traumática.
Técnico do Atlético lamenta erros
A disparidade no aproveitamento das chances foi o ponto central da crítica do comandante. De acordo com Domínguez, o Atlético teve volume para descontar ou até empatar, mas pecou pela falta de decisão no momento crucial.
"Tivemos várias chances, mas não tivemos essa cota de lucidez dentro da área rival. Com essa classe de equipes, parece-me um resultado muito agudo pelo que foi em si o jogo", admitiu.
Mesmo sob a pressão do momento delicado na tabela, o treinador pregou serenidade, mas exigiu uma mudança de postura imediata dos jogadores.
"Temos que nos levantar fortes. Devemos melhorar essa agressividade para defender e essa agressividade para atacar. Porque na criação de jogo, o Atlético gerou muito", completou.
Assim sendo, o foco agora é converter a posse de bola em efetividade para os próximos desafios da temporada 2026.
Por fim, o Atlético agora busca juntar os cacos para se afastar da zona de rebaixamento do Brasileiro. O time volta a campo na próxima quarta (29/4), diante do Deportivo Cienciano pela Copa Sul-Americana. No sábado (2/5), os olhos se voltam para o clássico diante do arquirrival Cruzeiro, novamente pela competição nacional.