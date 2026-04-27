John Kennedy enaltece gol e vitória do Fluminense contra a Chapecoense

Fluminense sofre, mas vence a Chapecoense por 2 a 1 segue na briga pelo título do Brasileirão - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

Artilheiro do Fluminense na temporada, John Kennedy, de 23 anos, voltou a ser decisivo na vitória por 2 a 1 sobre a Chapecoense, neste domingo (26/4), no Maracanã. O atacante saiu do banco de reservas no segundo tempo e marcou o gol que garantiu o resultado positivo para o Tricolor, reforçando sua boa fase em 2026. Aliás, são nove gols e uma assistência desde janeiro.

Após a partida, o camisa 9 ressaltou o peso do gol tanto para a equipe quanto para sua confiança ao longo da temporada.

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"É sempre importante vencer, ainda mais dentro de casa, pelo que a gente tem como desejo no Campeonato, que é buscar o título. Individualmente fico feliz, pela crescente, dar confiança na temporada. Eu finalizei tentando buscar a parte mais alta, porque ele estava muito bem na partida. Agora é virar a chave e pensar na Libertadores", disse, em entrevista ao "Premiere".

Apesar do triunfo, o Fluminense encontrou dificuldades. A equipe criou diversas chances, mas falhou nas finalizações e ainda viu a Chapecoense assustar em alguns momentos. Savarino também balançou as redes para o time carioca, enquanto Ênio marcou para os visitantes, mas a estrela de John Kennedy garantiu mais três pontos no Brasileirão.

O duelo deste domingo (26) encerrou a 13ª rodada do Brasileirão e serviu para manter o Fluminense na cola dos líderes Palmeiras (32) e Flamengo (26). O Tricolor, inclusive, também tem 26 pontos, mas o Rubro-Negro só tem 12 jogos, além de levar a melhor no saldo de gols: 14 a 7. O São Paulo, também com 23 pontos em 13 confrontos, fecha o G4.



