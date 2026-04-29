Vôlei de Praia: autoexpressão influencia etapa de Brasília do Mundial

O francês Rémi Daubas, ex-Bassereau, em ação na vitória desta quarta-feira no Parque Ana Lídia pela etapa de Brasília do Circuito Mundial de Võlei de Praia - (crédito: Divulgação/FIVB)

Na Quadra 2 montada no Parque Ana Lídia para a etapa de Brasília do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, um atleta simboliza um movimento crescente no esporte. Número 1 da França ao lado do parceiro Calvin Ayé. Rémi Bassereau usava o sobrenome do pai na competição até o ano passado. Em 2026, o jogador de 27 anos iniciou jornada anunciando uma mudança. Passou a ser conhecido como Rémi Daubas em uma referência à mãe.

"Rebatizado", ele comandou a virada nas areias do Cerrado ao superar os estadunidenses Brewster e Webber por 2 sets a 1, com parciais de 16/21, 21/18 e 15/13. A troca no sobrenome é uma autoexpressão esportiva, a utilização da modalidade praticada como ferramenta para manifestar a identidade, personalidade, emoções e autenticidade, indo além da performance física. Um meio de comunicação, criatividade e libertação pessoal.

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No esporte, usar o sobrenome na camisa é uma forma de representar a família. Alguns atletas carregam o nome como símbolo de orgulho, amor e gratidão pelos pais.

Rémi Daubas, ex-Bassereau, surpreendeu a bolha do vôlei de praia ao anunciar a mudança na abertura da temporada, mas o representante da França nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 também se diz perplexo com a repercussão da troca.

"Sempre joguei com a Bassereau e cheguei às Olimpíadas de Paris 2024 com ela. Achei que seria lógico mudar para a camisa que usarei na minha jornada rumo às Olimpíadas de Los Angeles-2028. Também sabia que isso deixaria minha mãe muito feliz. Todos acharam uma ótima ideia, minha mãe finalmente tem uma camisa com o nome dela", conta Rémi ao FIVB.

Desconfortável, ele acrescentou: “Sinceramente, estou surpreso com a quantidade de perguntas que estou recebendo sobre isso. Não muda nada, é só um nome, nada mais. Sintam-se à vontade para me chamar como quiserem", diz o jogador francês.

Rémi Daubas e o parceiro Calvin Ayé estrearam com vitória em Brasília (foto: Divulgação/FIVB)

"De um jogo para o outro, ouço Bassereau ou Daubas com pronúncias diferentes a cada vez, e isso é bem engraçado. Foi muito estranho durante o primeiro torneio em João Pessoa, mas agora já me acostumei", brincou Rémi.

"Minha identidade oficial continua sendo Rémi Bassereau, apenas mudei meu nome de competição. Minha mãe nunca mudou de nome, mesmo depois de se casar com meu pai. Em muitos países, como a França, temos regras antigas que tradicionalmente priorizam o pai, nada mais é obrigatório", explicou ele sobre a decisão pessoal e a cultura do país.

Com o novo sobrenome, Rémi Daubas vem forte na temporada. Ele o parceiro Calvin Ayé ocupam o sétime lugar no ranking mundial masculino. Nas últimas duas etapas do Circuito, os franceses ganharam a prata em João Pessoa (PB) e o quarto lugar em Saquarema (RJ).



O evento em Brasília reúne os melhores atletas da modalidade e vai até o próximo domingo (03/05). Os jogos acontecem no Estacionamento 12 do Parque da Cidade e tem entrada gratuita com ingressos retirados no site Sympla.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima



