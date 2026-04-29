Daniela Mercury acusa Edson Gomes ao falar de violência contra a mulher

Na noite de terça-feira (28/4), durante a premiação Troféu Armandinho e Irmãos Macêdo, uma fala da cantora Daniela Mercury gerou um desentendimento direto com o cantor Edson Gomes, que não reagiu bem ao comentário da cantora. Mais tarde, Daniela se desculpou pessoalmente e nas redes sociais, mas o cantor não se pronunciou.

Durante o discurso, Daniela — conhecida pela defesa dos direitos das mulheres — , após receber o prêmio de Hit do Carnaval pela música É Terreiro, fez um apelo público a Edson. “Peço que você seja carinhoso com a sua esposa, porque a gente não aceita nenhuma violência contra a mulher”, afirmou.

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O cantor já foi acusado de violência doméstica por outras mulheres, alguns relatos vieram da cantora Laurinha Arantes e da deputada Olívia Santana, de Salvador. Apesar disso, Edson nega as acusações e não reagiu bem ao comentário de Daniela Mercury. Depois da acusação, subiu ao palco do evento e rebateu publicamente. "Tentou me envergonhar na frente de todo mundo. Eu quero que ela prove. Quem é que eu espanco? Tentar me lacrar assim, me envergonhar, para quê?", questionou.

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Ainda no evento, sem ter provas concretas, a cantora se desculpou e justificou a fala como quem tem preocupações em relação às mulheres. Edson riu e disse se preocupar com a causa. Carlinhos Brown, que estava em cima do palco, interveio e afirmou que todos os representantes da música baiana devem se unir contra a violência.

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Hoje, Daniela publicou uma nota no Instagram se desculpando e esclarecendo a situação. “Ao mencionar Edson Gomes, falando que ele deveria ser carinhoso com a companheira, a fala tinha caráter amplo e simbólico, dirigida a todos os homens brasileiros, como defesa de relações baseadas no afeto, no respeito e na dignidade à vida de mulheres”, explicou. O cantor não respondeu.