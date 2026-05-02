InícioEsportes
AUTOMOBILISMO

Carro de Bortoleto pega fogo e piloto mira recuperação: "Ir em frente"

Sábado de treinos para o Circuito Internacional de Miami não foi positivo para o brasileiro

Fogo em carro de Bortoleto foi rapidamente controlado - (crédito: CHANDAN KHANNA / AFP)
Fogo em carro de Bortoleto foi rapidamente controlado - (crédito: CHANDAN KHANNA / AFP)

A desclassificação da corrida sprint após uma inspeção técnica e a última colocação no treino classificatório que definiu o grid o GP de Miami marcaram o sábado (2/5) do brasileiro Gabriel Bortoleto — que ainda viu o carro pegar fogo, que foi rapidamente controlado, no Circuito Internacional de Miami de Fórmula 1. Bortoleto lamentou o dia ruim e prometeu dar a volta por cima.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

"Aconteceram algumas coisas que não sabemos ainda (o motivo). Não tenho muito o que fazer. Vou largar em último né (22º lugar). Agora é dar o meu melhor e tentar ir em frente. Não tem muito segredo. Para trás não dá para ir", resumiu.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

  • Treino de Bortoleto durante Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1
    Treino de Bortoleto durante Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1 CHARLY TRIBALLEAU / AFP
  • Treino de Bortoleto durante Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1
    Treino de Bortoleto durante Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1 CHANDAN KHANNA / AFP
  • Treino de Bortoleto durante Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1
    Treino de Bortoleto durante Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1 CHANDAN KHANNA / AFP
  • Treino de Bortoleto durante Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1
    Treino de Bortoleto durante Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1 CHANDAN KHANNA / AFP

"A gente teve um problema antes da sessão que colocou a gente completamente fora do quali. Eu tive uma volta ali no final, mas mesmo assim, foi tudo muito corrido", afirmou o piloto que foi teve tempo de dar somente uma volta no final do Q1.

"Nós colocamos o carro na pista e fomos sem fazer muita medida. Era a única oportunidade que a gente tinha (de tentar obter uma classificação para o Q2 em busca de uma posição melhor no grid)", completou o brasileiro em entrevista ao SPORTV.

*Com informações da Agência Estado

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor da editoria on-line do jornal Correio Braziliense. Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento em geral.

Por Ronayre Nunes
postado em 02/05/2026 20:20 / atualizado em 02/05/2026 20:28
SIGA
x