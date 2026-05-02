Carro de Bortoleto pega fogo e piloto mira recuperação: "Ir em frente"

A desclassificação da corrida sprint após uma inspeção técnica e a última colocação no treino classificatório que definiu o grid o GP de Miami marcaram o sábado (2/5) do brasileiro Gabriel Bortoleto — que ainda viu o carro pegar fogo, que foi rapidamente controlado, no Circuito Internacional de Miami de Fórmula 1. Bortoleto lamentou o dia ruim e prometeu dar a volta por cima.

"Aconteceram algumas coisas que não sabemos ainda (o motivo). Não tenho muito o que fazer. Vou largar em último né (22º lugar). Agora é dar o meu melhor e tentar ir em frente. Não tem muito segredo. Para trás não dá para ir", resumiu.

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"A gente teve um problema antes da sessão que colocou a gente completamente fora do quali. Eu tive uma volta ali no final, mas mesmo assim, foi tudo muito corrido", afirmou o piloto que foi teve tempo de dar somente uma volta no final do Q1.

"Nós colocamos o carro na pista e fomos sem fazer muita medida. Era a única oportunidade que a gente tinha (de tentar obter uma classificação para o Q2 em busca de uma posição melhor no grid)", completou o brasileiro em entrevista ao SPORTV.

*Com informações da Agência Estado