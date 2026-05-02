Série D: Invicto como visitante, Capital desafia o Mixto em Cuiabá

O Capital inicia o fim de semana na vice-liderança do Grupo A4 e espera matar no peito mais um compromisso fora do DF na Série D - (crédito: Ueslei Costa - Capital SAF)

O Capital enfrentará o Mixto (MT), em Cuiabá, neste sábado (2/5), no Estádio Eurico Gaspar Dutra, às 18h. A partida é válida pela quinta rodada da Série D do Brasileirão. A Coruja ocupa a segunda colocação com nove pontos. O time do Mato Grosso é o terceiro colocado com cinco.

A equipe do DF vem de empate na Copa Centro-Oeste contra o Operário-MS, na quarta-feira. O resultado ocasionou na eliminação do tricolor na competição. Em entrevista após a partida, o técnico Luizinho Vieira ressaltou a dificuldade de treinar os jogadores com partidas no meio de semana e no fim de semana, e afirmou que a ideia era utilizar dois times, um para a Copa e outro na Série D.

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"Infelizmente não avançamos na Copa Centro-Oeste, estamos focados em construir um grupo cada vez mais forte, temos jovens com um bom nível de competição. A missão agora é buscar o mais rápido possível a classificação na Série D, estamos próximos disso", afirmou o técnico Luizinho Vieira.

O Capital ainda não perdeu fora de casa na competição. Venceu as duas partidas que disputou, na primeira rodada contra o União Rondonópolis por 1 x 0, e na quarta contra o Ceilândia, por 2 x 1. A equipe de Luizinho Vieira ganhou três partidas e saiu derrotada em apenas uma no campeonato, contra o Goiatuba no Estádio JK, casa da Coruja.

"Temos um grande desafio (o acesso), tenho certeza que iremos conquistar nossos objetivos devido a qualidade do nosso elenco. Agora estamos focados na Série D", disse Cesinha, meio campo do Capital.

O Mixto vem de derrota na Série D, a equipe foi derrotada fora de casa para o Goiatuba. A única vitória do time do Mato Grosso na competição foi na terceira rodada, contra o Operário-MS, por 1 x 0.

FICHA TÉCNICA

Mixto x Capital

Série D - 5ª rodada

Mixto-MT

Glaycon; Lucas Straub, Rael, Guilherme Cerqueira e Índio; Maurício Nunes, Gustavo Xuxa e Robson Lopes; Esquerdinha, Gabriel Justino e Di Maria.

Técnico: Lucas Isotton

Capital

Luan; Genilson, Éder Lima, Richardson e Renan Luis; LIma, Matheusinho, Rodriguinho e Deysinho; Alison Mira e Gustavo Nescau.

Técnico: Luizinho Vieira

Árbitro: Dagoberto Silva Modesto (TO)

Horário: 18h

Local: Dutrinha, em Cuiabá

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima