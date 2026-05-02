Morre, aos 59 anos, Alessandro Zanardi, ex-F1 e campeão paralímpico

"Alex morreu de maneira pacífica, cercado pelo amor da família e dos amigos", disse a família do atleta - (crédito: Divulgação/BMW)



Morreu, nesta sexta-feira (1/5), o multicampeão paralímpico e ex-piloto da Fórmula 1, Alessandro Zanardi, segundo comunicado de sua família nas redes sociais. “Alex morreu de maneira pacífica, cercado pelo amor da família e dos amigos”, afirma trecho do texto.

O italiano teve uma carreira marcada por conquistas e tragédias. Em 15 de setembro de 2001, durante uma corrida na Indy, na etapa da Alemanha, em Lausitzring, Zanardi se envolveu em acidente gravíssimo. Ao fazer um pit-stop, ele perdeu o controle do carro na saída do pit-lane e foi acertado por outro automóvel. O impacto foi tamanho que ele precisou ser reanimado sete vezes e o levou a perder as duas pernas.

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Em 1991, foi vice-campeão da F3000, ficando atrás do brasileiro Christian Fittipaldi. No mesmo ano, Zanardi representou a Jordan na Fórmula 1, e retomou à categoria pela Williams em 1999.

Apesar da tragédia na Indy, ele se reinventou no paraesporte. No ciclismo adaptado, conquistou seis medalhas, sendo quatro de ouro, nas Olímpiadas de Londres e do Rio de Janeiro, em 2012 e 2016, respectivamente.

Em 2020, o italiano sofreu outro acidente gravíssimo em uma competição de handbike na cidade de Pienza, na Itália. O atleta colidiu com um caminhão, o levando a passar por várias cirurgias, incluindo uma reconstrução facial. O acidente o deixou internado por um ano.

Em nota, a Federação Internacional do Automóvel (FIA) lamentou a morte de Zanardi. "A FIA lamenta profundamente o falecimento de Alex Zanardi, ex-piloto de Fórmula 1 e bicampeão da CART, cuja trajetória — desde o acidente que mudou sua vida até se tornar medalhista de ouro paralímpico — fez dele um dos competidores mais admirados do esporte e um símbolo duradouro de coragem e determinação", afirma.