Série D: Capital arranca empate em Cuiabá e mantém vice-liderança

jogo deste sábado foi disputado em um estádio raiz de Cuiabá com nome do 16º presidente da República: Eurico Gaspar Dutra comandou o país de 1946 a 1951 - (crédito: Twitter/José Kennedy/@JoseKennedyLS)

Em evolução tardia na temporada depois trocas de técnico e de eliminações precoces no Campeonato do Distrito Federal e na Copa Centro-Oeste, o Capital manteve a fama de mau visitante ao arrancar empate por 1 x 1 com Mixto-MT neste sábado pela quinta rodada do Grupo A4 da Série D do Campeonato Brasileiro.

Anfitrião no Estádio Dutrinha, em Cuiabá, o Mixto abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo. O lance começa em um vacilo do Capital numa cobrança de lateral. Oportunista, Gabriel Justino explorou a falha do sistema defensivo do time candango e fez 1 x 0 aos 46 minutos, antes do apito final para o intervalo no Mato Grosso.

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Sob pressão, o Capital voltou elétrico para o segundo tempo e empatou a partida logo no início apostando em chutes de média distância. Em uma delas, o goleiro Glaycon espalmou a finalização de Mateusinho e Cesinha apareceu para estufar a rede do Mixto.

O duelo de ontem se repetirá no próximo domingo com mando de campo invertido no início do segundo turno da Série D. O Capital receberá o Mixto domingo no Estádio JK, no Paranoá, às 15h, pela sexta rodada. O time candango ocupa a vice-liderança do Grupo A4 com 10 pontos. A liderança isolada pertence ao Goiatuba com 13.

