Ceilândia brilha na Libertadores de Futebol de Areia e passa de fase

A Libertadores de Futebol de Areia começou no último domingo (3) e irá até o dia 10 de maio nas praias de Vilha Velha, no Espírito Santo. Três equipes brasileiras estão disputando a competição: O Vasco, tradicional clube de beach soccer, atual campeão da América e em busca de seu quinto título. O Sampaio Corrêa, que conquistou a última Supercopa do Brasil. E o Ceilândia que, na teoria, chegaria como azarão após ser chamado para o torneio como time do país sede.

Porém, o Gato Preto vem surpreendendo a todos. A equipe que não tem nem praia para treinar, conseguiu vencer os três jogos da fase de grupos e passar em primeiro para as quartas de finais. O alvinegro da capital já vinha em uma crescente após fazer boa campanha na última Supercopa do Brasil, mas agora, o Ceilândia busca relevância continental com o título da Libertadores.

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Na estreia, a equipe teve uma partida difícil contra os atuais vice-campeões da competição, o Sportivo Luqueño, do Paraguai. Os visitantes até saíram na frente, mas com brilho de Fabrício Barbosa e Miguel, o Gato Preto virou e venceu na estreia por 2x1.

A segunda partida foi ainda mais dramática, contra o Guaviare, da Colômbia. Em um jogo emocionante e repleto de viradas, o placar final terminou em 4x4. Mas, nos pênaltis, o Ceilândia contou com uma defesa do goleiro Fabrício e duas bolas na trave, para vencer os colombianos por 3x1 nas penalidades e assumir a ponta do grupo.

No último jogo, a classificação já estava praticamente confirmada. O desafio final era contra o Tito Drago, clube do Peru. Mesmo com a vaga quase garantida, o Ceilândia almejava terminar como líder do grupo C. E após um jogo de destaque protagonizado por Miguel, que anotou dois gols, o Gato Preto venceu por 5x3 e carimbou sua passagem para as quartas de finais, que ainda não tem adversário definido.





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Durante a primeira fase, os clubes jogam entre si dentro de seus respectivos grupos. O critério de classificação para a etapa eliminatória garante que avancem para as quartas de final os dois primeiros colocados de cada grupo, além das duas equipes que obtiverem a melhor pontuação entre os três que finalizarem na terceira posição. Após a fase de grupos, os duelos assumem caráter eliminatório simples em chaveamento único até a definição do grande campeão sul-americano.

Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

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