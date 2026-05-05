Preso, Robinho cobra medidas contra Neymar após caso com Robinho Jr no Santos

Do Centro de Ressocialização de Limeira, o ex-jogador Robinho reagiu com revolta ao saber, através de advogados, do caso envolvendo Neymar e seu filho, Robinho Jr., durante treino do Santos. Ele não concordou com o encerramento do episódio de agressão após o pedido de desculpas do camisa 10 e cobra medidas.

O ex-atacante não só exige a continuidade do caso, como quer o acesso às imagens do treinamento. Além disso, exige a aplicação de multa ao camisa 10 e um pedido formal de desculpas. A revolta também se mistura com decepção em relação ao astro, visto que ele esperava uma postura de proteção com seu filho no CT.

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No começo de 2025, logo após seu retorno ao clube, o camisa 10 prometeu publicamente uma postura de acolhimento ao jovem. "Teu pai cuidou de mim e eu cuidarei de você", escreveu o atacante em um post nas redes sociais.

Embora o jovem tenha aceitado as desculpas, a tendência é que o estafe de Robinho Jr. se mantenha firme nas exigências por novos desdobramentos a pedido do pai. As informações são do jornalista Lucas Musetti e da CNN Brasil.

O ex-atacante cumpre, desde março de 2024, pena de nove anos de prisão por estupro na Itália condenação validada pela Justiça brasileira. Após um período na Penitenciária de Tremembé, acabou transferido ao Centro de Ressocialização de Limeira em 2025.

Robinho Jr. x Neymar

A acusação envolve uma agressão durante o treino de domingo (3), no CT Rei Pelé. Segundo o relato, o camisa 10 deu um tapa, xingou e aplicou uma rasteira no jovem atacante após um desentendimento intensificado por um drible no astro.

O treino já apresentava clima tenso antes do lance, segundo atualizações de Lucas Musetti. O atacante já havia demonstrado incômodo com a expulsão de Arão por parte de Cuca, e jogadores, bem como Neymar, classificaram a postura do jovem como de alguém "folgado".

Diante do ambiente carregado, Cuca organizou um treino de 1×1, e o camisa 10 pediu para enfrentar Robinho Jr. O atacante entrou forte no jovem em um dos lances, mas caiu no chão após ser driblado pelo mesmo. O garoto prosseguiu com a jogada e perdeu o gol na sequência.

"Por isso que não tem gol no profissional", teria dito o camisa 10 ao jovem, que respondeu: "Pelo menos não fiquei no chão".

O astro se sentiu ofendido com a troca e reagiu. Há relatos que apontam um tapão na cara, enquanto outras versões afirmam que não houve contato intenso. Após o episódio, o jovem deixou o campo abalado, com lágrimas nos olhos, e foi embora. O camisa 10 reconheceu o erro imediatamente e o procurou para pedir desculpas.

No entanto, segundo o ge, o estafe do jogador solicitou ao clube as imagens da atividade e avalia a possibilidade de rescindir o contrato com o Santos. Robinho Jr. renovou seu vínculo com o Peixe no mês passado até 2031.