Corinthians tenta melhorar retrospecto e encerrar jejum de 10 anos na altitude

Para garantir a vaga nas oitavas da Libertadores já nesta quarta-feira (6), o Corinthians terá um velho desafio pela frente: a altitude. Afinal, os comandados do técnico Fernando Diniz medem forças com o Independiente Santa Fe, no Estádio Nemesio Camacho, conhecido como El Campín, na Colômbia. A altitude de Bogotá é de aproximadamente 2.640 metros acima do nível do mar.

Dessa forma, o retrospecto do Timão em partidas na altitude, levando em conta apenas cidades com 2.000 metros acima do mar, não é favorável. Isso porque foram 16 jogos, no total, com cinco vitórias, sete empates e quatro derrotas, com 45,83% de aproveitamento.

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Além disso, a última vez que a equipe paulista esteve em um cenário desse nível de altitude foi em 2023, quando perdeu por 3 a 0 para o Independiente del Valle, em Quito. Com o resultado, o time deu adeus à fase de grupos daquela Libertadores.

Já o último triunfo, foi em 2016, na estreia pelo torneio continental. Na época, os comandados do técnico Tite venceram o Cobresal, do Chile, com gol contra de Escalona. Desde então, foram duas derrotas, para o Always Ready (2 a 0), da Bolívia, e o próprio Independiente del Valle, em Quito.

Diante o Santa Fe, o último e único confronto fora de casa foi em 2016. As equipes ficaram no empate por 1 a 1 no mesmo estádio que se enfrentam nesta quarta-feira (6), com gols de Otero e Elias. Por fim, nesta temporada, o Timão soma 9 pontos, com 100% de aproveitamento, e pode avançar às oitavas com duas rodadas de antecedência em caso de vitória.

Confira os últimos jogos do Corinthians com altitude acima de 2000 metros

Independiente del Valle 3 x 0 Corinthians – 2023

Always Ready 2 x 0 Corinthians – 2022

Independiente de Valle 2 x 2 Corinthians – 2019

Millonarios 0 x 0 Corinthians – 2018

Patriotas 1 x 1 Corinthians – 2017

Independiente Santa Fe 1 x 1 Corinthians – 2016

Cobresal 0 x 1 Corinthians – 2016