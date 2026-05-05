Flaco e Sosa exaltam atuação do Palmeiras, no Peru: "Jogamos bem"

O Palmeiras manteve a boa fase e ampliou sua sequência invicta ao vencer o Sporting Cristal por 2 a 0, fora de casa, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Após o apito final em Lima, os protagonistas da noite, Flaco López e Ramón Sosa, analisaram o desempenho da equipe e deram o tom do momento vivido no clube.
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Autor de um dos gols, Flaco López revelou uma conversa com o técnico Abel Ferreira após a partida. Além disso, comentou sobre a possibilidade de uma convocação para a seleção argentina, mas deixou claro que mantém o foco no dia a dia no clube.
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"Negócio ali que aconteceu. Não, não… é coisa do jogo. Ele me cobra bastante e na semana a gente tem que resolver", disse Flaco, que prosseguiu.
"(Sobre a seleção) Está na cabeça, mas estou muito focado aqui, tentando dar o meu melhor e chegar na melhor forma. O restante é decisão do treinador. Vou fazer minha parte aqui para ser considerado", completou.
Ramón Sosa nova dupla de ataque de Flaco
Quem também teve papel decisivo foi Ramón Sosa, que marcou o segundo gol da partida e valorizou a evolução da equipe ao longo do confronto. O paraguaio destacou a força do Palmeiras nos contra-ataques e a confiança recebida da comissão técnica.
"Acredito que jogamos bem, no primeiro tempo nos custou um pouco, mas o outro time também estava bem. Acertamos o contra-ataque, que somos fortes nisso. O professor está me dando a confiança, meus companheiros também, tenho que aproveitar e creio que estou aproveitando."
Sosa ainda fez questão de elogiar a parceria com Flaco López, que tem se mostrado cada vez mais eficiente no setor ofensivo.
"Jogar com Flaco é um prazer. Flaquito sempre faz dois ou três e hoje ainda me deu a assistência."
Situação do Palmeiras na Libertadores
Assim, com o resultado, o Palmeiras reassume a liderança do Grupo F, agora com oito pontos somados. A equipe segue firme na briga pela classificação, enquanto o Sporting Cristal aparece logo atrás, com seis pontos, mantendo o grupo em aberto para as rodadas finais.
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