Sul-Americana: Galo abre 2 x 0, mas empata ao Juventud e se complica

O Atlético vacilou nos minutos finais e se complicou para uma classificação na Sul-Americana. Nesta terça-feira (5/5), o Galo cedeu empate e ficou no 2 a 2 com o Juventud (URU), no Estádio Centenário, em Montevidéu, pela quarta rodada do Grupo F da competição. Alan Minda e Vitor Hugo abriram vantagem para os brasileiros, mas o time uruguaio reagiu após o segundo gol, com Pablo Lago e Marcelo Pérez.
Com o resultado, o Atlético se vê em situação delicada na Sul-Americana. O Alvinegro fica na terceira colocação e vai aos quatro pontos. Do outro lado, o Juventud tem cinco, na segunda colocação. Agora, o time brasileiro começa a secar o Cienciano, que duela com Puerto Cabello. Caso o time peruano vença, o Galo, aliás, ainda tem a chance de igualar o adversário em pontos nas duas próximas rodadas. No entanto, precisa de 100% de aproveitamento e de tropeços.
Minda coloca vantagem
Alan Minda foi o responsável por colocar o Atlético na frente do placar no fim do primeiro tempo. Maycon cobrou o escanteio na área. Sosa tirou de soco, mas Munda chutou por cobertura por todos os jogadores e marcou um belo gol, aos 36 minutos. No entanto, antes disso, o Galo encontrou dificuldades para criar, apesar da posse de bola e criou a melhor chance com Cassierra, aos 15 minutos. Do outro lado, o Juventud apostou nos contra-ataques, porém também conseguiu assustar o goleiro Everson duas vezes, sendo uma o arqueiro do Galo fez um milagre para barrar o gol do time uruguaio.
Ação-reação
O Atlético, mesmo com muito custo e sem grande atuação, conseguiu encontrar o segundo gol novamente em bola parada. Gustavo Scarpa, que entrou no segundo tempo, cobrou escanteio na primeira trave. Como elemento surpresa, o zagueiro Vitor Hugo subiu mais alto e empurrou para o fundo do gol. Antes disso, a melhor chance foi com Cassierra, que perdeu cara a cara com o goleiro. Depois de sofrer o segundo gol, o Juventud não se abateu e conseguiu reduzir o placar. Praticamente no minuto seguinte, Cruz cruzou na área. Vitor Hugo tentou afastar, mas bola ficou para Lago, que empurrou para o fundo do gol.
E tudo se encaminhava para uma vitória do Atlético, porém a equipe uruguaia conseguiu reação nos minutos finais e aproveitou a postura do time brasileiro para chegar ao empate. Aos 41 minutos, Chagas, portanto, levantou a bola na área. Pérez subiu nas costas de Lyanco e mandou para o fundo do gol.
JUVENTUD (URU) 2×2 ATLÉTICO
4ª Rodada Sul-Americana 2026
Data: 04/05/2026 (terça-feira)
Local: Estádio Centenário, Montevidéu (URU)
Público/Renda: não divulgados
Gols: Minda, 36’/1°T (0-1); Vitor Hugo, 30’/2°T (0-2); Lago, 32’/2°T (1-2) e Marcelo Pérez, 41’/2°T (2-2)
JUVENTUD: Sosa; Rabino, Morosino (Chagas, 27’/2°T), Pernicone e Más; Roldán, Cecchini (Guerrero, 34’/2°T) e Perez (Pablo Lago, 11’/2°T); Alejo Cruz, Mimbacas (Marcelo Pérez, 27’/2°T) e Boselli (Peralta, 11’/2°T). Técnico: Sergio Blanco.
ATLÉTICO: Everson; Natanael, Ruan, Lyanco e Renan Lodi; Vitor Hugo, Maycon (Tomás Pérez, intervalo) e Alan Franco; Bernard (Scarpa, intervalo), Alan Minda (Dudu, 19’/2°T) e Cassierra (Reinier, 19’/2°T). Técnico: Eduardo Domínguez.
Árbitro: Leandro Rey (ARG)
Assistentes: Gabriel Chade e Sebastian Rainieri (ARG)
VAR: Jorge Baliño (ARG)
Cartão Amarelo: Ruan (CAM)
