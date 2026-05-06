Libertadores: John Kennedy marca, Flu empata com Rivadavia e segue vivo

O Fluminense garantiu a sobrevivência e encerrou o aproveitamento de 100% do Independiente Rivadavia - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense )

O Fluminense lutou até o fim e foi buscar o empate por 1 x 1, com o Independiente Rivadavia, da Argentina, nesta quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza. O Tricolor novamente sofreu com a bola aérea e viu Arce levar a melhor que os zagueiros e carimbar, de cabeça. No fim, John Kennedy estufou a rede, nos acréscimos, e salvou a equipe de uma derrota. Com o resultado, o Flu soma 2 pontos, ainda na lanterna do Grupo C, enquanto os donos da casa estão na liderança com 10.

Na próxima rodada, os comandados do técnico Zubeldía medem forças com o Bolívar, dia 19 (terça-feira), às 19h (de Brasília), no Maracanã. O Rivadavia, por sua vez, visita o La Guaira, dia 21 (quinta-feira), também às 19h (de Brasília).

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Muito perigo e recordista salva

Nos primeiros minutos, os donos da casa se lançaram ao ataque e incomodaram a defesa tricolor. Afinal, depois de um lateral, Arce encontrou Sartori, que dominou e girou para bater no ângulo para boa defesa de Fábio. Em outra boa chegada do Rivadavia, Villa cobrou escanteio na segunda trave, enquanto Arce levou a melhor na área e acertou o travessão. A bola, então, ficou viva na área, mas Castillo salvou.

Do outro lado, Guga tentou uma jogada por dentro com Canobbio, porém o uruguaio não conseguiu dominar para emendar a finalização. Acosta, por sua vez, abriu pela direita para Savarino, que cruzou na área para Canobbio cabecear à direita do gol de Bolcato. Ainda no primeiro tempo, o goleiro tricolor salvou ao defender o cabeceio de Florentín, à queima-roupa, para deixar o zero no placar.

Urso salva no fim

Na volta do intervalo, o Fluminense conseguiu mais espaços para arriscar. Assim, Lucho Acosta fez boa jogada por dentro e fez o cruzamento preciso para Castillo, que errou feio no cabeceio e mandou sem direção. O Tricolor era até melhor naquele momento da partida, porém a bola aérea voltou a machucar. Afinal, Villa cobrou escanteio curto para Gómez, que cruza para Arce abrir o placar para os donos da casa.

A equipe carioca, então, tentou revidar na bola aérea depois de um chutão de Canobbio. Castillo dividiu no alto com o goleiro Bolcato, que caiu no gramado antes da bola entrar. Dessa forma, o possível empate não valeu. Novamente pelo alto, Villa cobrou falta na segunda trave e Costa chutou para fora, rente o travessão da meta do goleiro do Flu.

Por fim, os visitantes pressionaram em busca do empate e pediram pênalti após dividida de Castillo e Bolcato, mas o árbitro mandou o jogo seguir. Nos acréscimos, John Kennedy apareceu na área para salvar a equipe carioca. Lucho invadiu a área e tocou para Serna que tentou a finalização. Em seguida, a bola sobrou para o camisa 9, que deixou tudo igual em solo argentino.

Mais uma marca

O goleiro Fábio, do Fluminense, atingiu uma marca expressiva ao entrar em campo contra o Independiente Rivadavia (ARG). Afinal, o ídolo tricolor completou 114 jogos na competição continental e se tornou o atleta com mais partidas no torneio, ultrapassando o ex-goleiro paraguaio Éver Almeida para chegar ao topo do ranking.

Independiente Rivadavia (ARG) 1 x 1 Fluminense

Libertadores – 4ª rodada da fase de grupos

Data e horário: 06/05/2026, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, Argentina

Gols: Arce (20’/2ºT) (1-0); John Kennedy (45’/2ºT) (1-1)

INDEPENDIENTE RIVADAVIA (ARG): Bolcato; Bonifacio (Osella 36’/2ºT), Studer, Leonard Costa e Luciano Gómez (Elordi 36’/2ºT); Villa, Florentín, Bottari e Matías Fernández (Bucca 40’/2ºT); Sartori (Gonzalo Ríos 40’/2ºT) e Alex Arce (Villalba 33’/2ºT). Técnico: Alfredo Berti

FLUMINENSE: Fábio; Guga Ignácio, Freytes e Guilherme Arana; Hércules (Alisson 32’/2ºT), Nonato (Soteldo 32’/2ºT), Lucho Acosta e Savarino (John Kennedy 32’/2ºT); Canobbio (Kevin Serna 37’/2ºT) e Rodrigo Castillo. Técnico: Luis Zubeldía

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Assistentes: Martín Soppi (URU) e Agustín Berisso (URU)

VAR: Antonio García (URU)

Cartões Amarelos: Hércules, Guga, Nonato, Lucho Acosta e Zubeldía (FLU) / Bottari e Florentín (RIV)

Cartões Vermelhos: –