Copa Centro-Oeste: Gama perde para o Rio Branco-ES e está eliminado

O Gama sofreu gol aos 31 minutos do primeiro tempo, pressionou, mas não conseguiu empatar para forçar os pênaltis - (crédito: Diller Abreu / FFDF)

O Gama está eliminado da Copa Centro-Oeste. Depois de entrar em campo ostentando 24 partidas de invencibilidade no ano, o atual bicampeão candango foi eliminado na semifinal pelo Rio Branco-ES na noite desta quarta-feira no Bezerrão, por 1 x 0. Com passagem pelo próprio Gama e pelo Brasiliense, Gui Mendes foi o carrasco da equipe comandada pelo técnico Luiz Carlos Souza aos 31 minutos do primeiro tempo. Protagonista da melhor campanha da primeira fase, a equipe candanga fica pelo caminho.

O adversário do clube capixaba na decisão da Copa Centro-Oeste será conhecido no próximo dia 13 no duelo goiano entre Vila Nova e Anápolis. O campeão do torneio cruzará com o vencedor da Copa Norte valendo o título da Copa Verde 2026.

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A partida no Bezerrão começou estudada entre as equipes, mas os mandantes tinham um pouco mais de controle nos minutos iniciais. Mesmo com time reserva, a primeira chance de perigo foi do alviverde, com Henrique Almeida recebendo da entrada da área e finalizando com força, porém passou à esquerda e foi para fora.

O Gama seguiu melhor, com mais ímpeto ofensivo e dominando a posse de bola. Chances com Gabriel Lima, de fora da área, e Darlan de cabeça apareceram, mas não foram no alvo. A torcida alviverde apoiava incansavelmente nas arquibancadas e o time o sentia dentro de campo.

Porém, mesmo melhor na partida, a equipe candanga não conseguia converter as chances em gol. Com isso, o Rio Branco aproveitou o sistema defensivo do adversário fragilizado para abrir o marcador aos 31 minutos com um autor indigesto para a torcida gamense.

Contra ataque para o time capixaba. A bola sobrou com Rodrigo Carioca pela direita, o ponta tocou por baixo para achar Gui Mendes na entrada da área. O camisa 10 chegou batendo de primeira e colocou a bola com perfeição no canto inferior esquerdo de Renan Rinaldi. Placar aberto para o Rio Branco com uma bela chapada do meia alvinegro, que passou pelo Gama em 2024 e, logo depois, defendeu as cores do Brasiliense.

Após o gol sofrido, o Gama pareceu ter sentido o baque. A equipe parou de criar chances promissoras e cometia erros técnicos básicos. O primeiro tempo chegou ao fim e o Periquito foi para o intervalo com a eliminação parcial e a invencibilidade caindo.

Fim da invencibilidade

A segunda etapa começou e o Gama continuou com mais posse, mas não a transformava em chances de perigo, além de seguir com muitos erros de passe e de tomadas de decisão. Mesmo assim, a torcida alviverde não desanimou e persistiu fazendo sua parte.

A partida seguiu e o Periquito voltou a gostar do jogo. Por outro lado, o Rio Branco segurava o placar do jeito que conseguia e começou a apelar para a famosa "cera" ainda antes da metade da segunda etapa.

Os ânimos começaram a ficar exaltados com o passar do jogo. Gui Mendes, autor do gol capixaba, foi substituído e provocou a torcida do Gama em sua saída de campo. O clima esquentou na beira do gramado e até os policiais tiveram que intervir na discussão. Ainda sim, apenas o jogador do Rio Branco recebeu cartão amarelo.

O Gama seguia com controle das ações, mas a defesa do Rio Branco era bem postada e minava qualquer chance de perigo contra sua meta. A melhor chance do Periquito saiu já aos 35 minutos da etapa final. Contra ataque puxado por Felipe Clemente com velocidade, o centroavante serviu Ramon dentro da área. O camisa 7 dominou, tirou da marcação e teve a chance de marcar, mas Bruno Peres bloqueou na hora exata e salvou o time capixaba.

Mesmo com a entrada dos titulares, o Gama continuava atrás do placar e via o segundo grande baque na temporada chegando, juntamente com a queda na Copa do Brasil sobre o Goiás.

A arbitragem assinalou mais oito minutos de acréscimo e a torcida seguia acreditando no milagre. O Rio Branco, por outro lado, se defendia com perfeição e tentava sair nos contra-ataques, e em um deles puxado por Breno Melo, o ponta serviu Rafão dentro da pequena área, o camisa 19 teve a oportunidade de fechar o caixão e classificar o time capixaba, mas ele foi lento na decisão e acabou travado por Renan Rinaldi.

O último suspiro do Gama veio com tons dramáticos. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou com David Lucas na entrada da área. Ele limpou para a perna direita com perfeição e finalizou de longe. Parecia que tinha endereço, mas caprichosamente passou raspando a trave do goleiro Andrey.

Essa foi a chance derradeira da equipe do Gama. Após isso, o árbitro apitou o fim do jogo, e com ele veio também a eliminação da Copa Centro-Oeste e o fim da invencibilidade alviverde em 2026.

Ficha técnica

Gama 0 x 1 Rio Branco-ES

Copa Centro-Oeste - Semifinal (jogo único)

Estádio Bezerrão, 6 de maio, 20h30





0 Gama

Renan Rinaldi, Toninho, Darlan, Lucão, Gabriel Galhardo, Gabriel Lima, Russo (Renato), Willian Jr (David Lucas), Klenisson (Ramon), Henrique Almeida (Felipe Clemente) e Kennedy (Luan)

Técnico: Luis Carlos Souza





1 Rio Branco-ES

Andrey, Bruno Peres, Rafael Vaz (Thainler), Matheus Castelo, Kaio Cristian, Natham, Tenner, Alex Galo (Rafão), Breno Melo, Gui Mendes (Matheus Mega) e Rodrigo Carioca (Murilo)

Técnico: Rodrigo César

Gols: Gui Mendes, aos 31 minutos do primeiro tempo

Cartões amarelos: Matheus Castelo, Gui Mendes, Murilo, Rafão, Andrey e Bruno Peres

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)

Público: 5.423 pagantes

Renda: R$98.777

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

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