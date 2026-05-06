Vasco vira para cima do Audax e lidera o Grupo G da Sul-Americana

O Vasco foi até Santiago do Chile, nesta quarta-feira, 6/5, para enfrentar o Audax Italiano. O jogo, pela 4ª rodada do Grupo G, começou mal demais para o time carioca, com um gol contra bisonho de Saldívia, que contou com falha ainda mais grave de Fuzato, aos cinco minutos. Mas, depois de um primeiro tempo péssimo, o time reagiu no segundo tempo e empatou com Spinelli, que converteu um pênalti que ele mesmo sofreu. O lance gerou a expulsão de Ortiz. Com um a menos, o Vasco mandou no jogo e virou com um belo gol de Matheus França, que entrou no intervalo e foi determinante para o bom futebol do time na etapa final.
Assim, o Vasco pula para sete pontos, assumindo a liderança isolada do Grupo G e aumentando a chance de garantir vaga direta nas oitavas. O Audax, que venceu o Vasco em São Januário no turno, está em segundo com quatro pontos. Mas o Olimpia (quatro pontos) e o Barracas (três), que ainda jogam nesta rodada, pelo menos um deles. vão ultrapassá-lo.
Para lembrar: na Sul-Americana, após as seis rodadas, o líder de cada um dos oito grupos avança às oitavas. O segundo colocado joga uma repescagem contra o terceiro da Libertadores, e os dois últimos são eliminados.
O que foi isso, Saldívia e Fuzato?
O Vasco começou muito mal, principalmente o lateral Saldívia, que entrou como o capitão, e o goleiro Fuzato. Logo no primeiro minuto, o lateral atrasou a bola para o arqueiro, que furou no domínio e a bola foi a escanteio. Aos cinco, Saldívia voltou a atrasar uma bola. E, mais uma vez, Fuzato errou o tempo da bola. Porém, dessa vez, ela morreu no gol. O Audax ganhou de presente a vantagem. Claro que essas falhas minaram o time carioca, que demorou para se encontrar em campo e foi para o intervalo com um único lance de algum perigo, com Spinelli. Saldívia estava muito inseguro, errando outros lances fáceis, para desespero do interino Marcelo Sales. E outro da defesa mandou mal: o lateral-esquerdo Piton quase entregou um gol. Mas deu sorte, pois Chiavera, que ganhou o presente, chutou para grande defesa de Fuzato.
Vasco vira na etapa final
No segundo tempo, com as entradas de Matheus França e Ramon Rique nas vagas de JP e Tchê Tchê, o time voltou melhor e mais ofensivo. Assim, aos 18 minutos veio um lance-chave. Paulo Henrique conseguiu cortar uma bola de muito perigo na linha de fundo e partiu rumo ao ataque, cortando da lateral para o meio. Driblou quatro jogadores e lançou Hinostroza. Este cruzou para a área para Spinelli, que certamente faria o gol, mas foi derrubado. Pênalti e Ortiz expulso. Spinelli cobrou uma bomba, no alto, no meio do gol, e deixou tudo igual.
Aos 25, Matheus França mostrou o motivo de mudar a cara do Vasco. Recebeu na intermediária de ataque, triangulou com Nuno e chutou com categoria para fazer 2 a 1. O Vasco seguiu melhor e teve a chance de ampliar com Matheus França (um dos destaques) e com Piton e Hinostroza, que chutaram para fora.
Saldívia, o quarto capitão da era Renato
O Vasco teve no zagueiro Alan Saldívia o seu quarto capitão desde a chegada de Renato Gaúcho, em março. O capitão oficial é Thiago Mendes, poupado contra o Audax. Quando o apoiador não joga, Puma Rodríguez costuma ser o responsável por capitanear o Vasco.
Audax Italiano (CHI) 1×2 Vasco
Sul-Americana 4ª rodada da fase de grupos
Data: 6/5/2026
Local: Estádio Bicentenário de La Florida,Santiago (CHI)
Gols: Saldívia, contra,5’/1ºT (1-0); Spinelli, de pênalti, 18’/2ºT (1-1); Matheus França,25’/2ºT(1-2)
AUDAX ITALIANO: Tomás Ahumada; Enzo Ferrario, Marcelo Ortíz e Daniel Piña; Guajardo (Loyola,38’/2ºT), Zenteno (Rojas, 27’/2ºT), Sandoval (Cabral, 38’/2ºT), Collao (Coelho, 44’/2ºT) e Esteban Matus; Chiaverano e Vadulli (Fuenzalida, 38’/2ºT). Técnico: Gustavo Lema.
VASCO: Daniel Fuzato; Paulo Henrique, Saldivia, Lucas Freitas e Lucas Piton (Riquelme Avellar,43’/2ºT) ; JP (Matheus França, Intervalo), Cauã Barros e Tchê Tchê (Ramon Rique, Intervalo); Nuno Moreira(Lukas Zucarello, 44’/2ºT) Marino Hinestroza (Wallace Falcão,44’/2ºT) e Spinelli. Técnico: Marcelo Salles*
(*) Renato Gaúcho cumpriu suspensão
Árbitro: Jhon Ospina (COL)
Assistentes: David Fuentes (COL) e Jhon Galego (COL)
VAR: Ricardo Garcia (COL)
Cartões amarelos: Collao, Ahumada (AUD); Matheus França, Barros, Lucas Piton, Saldívia (VAS)
Cartão vermelho: Ortiz, (CHI, 17’/2ºT)
