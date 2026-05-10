Remo e Palmeiras ficam no empate em jogo marcado por grande atraso

Remo e Palmeiras empataram em 1 x 1 neste domingo, 10/5, pela 15ª rodada do Brasileirão. O jogo foi no Mangueirão e começou com atraso. Este jogo estava previsto para começar às 16h (de Brasília). Contudo, por causa das fortes chuvas em Belém, começou apenas às 17h30. Apesar do gramado pesado, o duelo foi de bom nível, com o time da casa saindo na frente com gol de Alef Manga. Ainda no primeiro tempo, Sosa empatou o jogo para o Palmeiras. O Remo jogou parte do segundo tempo com um a menos após a expulsão de Zé Ricardo. O Verdão teve um gol anulado(Fuchs) nos acréscimos.
O empate no Mangueirão leva o Palmeiras aos 34 pontos, em primeiro lugar, mas perdendo a chance de manter uma folga maior na vantagem para a concorrência. O Remo, por sua vez, vai a 12 pontos, mas não sai da zona de rebaixamento.
Era um dos jogos da grade em TV aberta da Globo, o que fez a emissora cancelar a partida que estava prevista para todo o Brasil. Assim, o jogo da rede aberta no Brasil passou a ser o empate entre Atlético e Botafogo.
Remo larga na frente; Palmeiras busca o empate
O primeiro tempo entre Remo e Palmeiras, no Mangueirão, começou de forma atípica em Belém. A forte chuva que atingiu a capital paraense provocou mais de uma hora de atraso no início da partida, mas, quando a bola finalmente rolou, o Leão Azul aproveitou melhor o gramado pesado e abriu o placar logo no primeiro minuto. Após cobrança de lateral, Yago Pikachu encontrou Alef Manga, que bateu cruzado para vencer Carlos Miguel e colocar os donos da casa em vantagem.
Aos poucos, porém, o Verdão assumiu o controle da posse de bola e passou a pressionar. A equipe de Abel Ferreira criou boas chances com Flaco López e Allan, mas ambas defendidas por Marcelo Rangel. Contudo, a pressão deu resultado pouco aos 23 minutos. Após passe errado de Patrick, Allan acionou Ramón Sosa, que finalizou de fora da área. A bola desviou na defesa e matou qualquer chance de defesa de Marcelo Rangel: 1 a 1.
Depois do empate, o Palmeiras seguiu melhor e quase virou ainda antes do intervalo. Arias teve a principal oportunidade ao bater colocado e exigir grande defesa de Marcelo Rangel aos 44 minutos. Já o Remo voltou a assustar em bolas levantadas na área, principalmente com Marcelinho, mas sem conseguir transformar a pressão em gol. Assim, após um início eletrizante e um primeiro tempo movimentado, as equipes foram para o intervalo empatadas em 1 a 1.
Remo com dez; gol anulado do Verdão; e 1 a 1 no fim
Remo manteve uma boa pegada ofensiva e, nos primeiros minutos, teve a chance de voltar a ficar à frente. Um chute de Patrick no primeiro minuto obrigou Carlos Miguel a fazer boa defesa, e uma cabeçada de Marcelinho passou perto do travessão. Após os sustos, o Palmeiras voltou a encaixar o jogo, que ficou equilibrado, com os dois times buscando o gol.
Aos 27, em disputa no meio decampo, Zé Ricardo atingiu o palmeirense Andreas Pereira por trás. Inicialmente o árbitro Rafael Rodrigo Klein deu amarelo, mas após revisão do VAR o jogador do Remo foi expulso, deixando o time com dez. Até o fim do jogo, a torcida pegou no pé do juiz.
Nos minutos finais, o Palmeiras foi para cima e passou a ter oportunidades claras, principalmente em bolas paradas. Aos 49, após escanteio de Sosa e bola ajeitada por Flaco López, Fuchs, que entrara na etapa final, mandou para a rede. Seria o gol da vitória do Palmeiras. Mas o árbitro foi ao VAR e viu toque de braço de Flaco López. Gol anulado e empate confirmado.
REMO 1X1 PALMEIRAS
Campeonato Brasileiro 15ª rodada
Data: 10/5/2026
Local: Mangueirão, Belém (PA)
Público:40.629
Gols: Alef Manga, 01/1ºT (1-0); Ramón Sosa, 23/1ºT (1-1);
REMO: Marcelo Rangel; Marcelinho (Pavani, 52’/2ºT), Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Ricardo, Zé Welison (Picco,37’/2ºT) e Patrick (DiegoHernández,52’/2ºT); Yago Pikachu (Matheus Alexandre, 37’/2ºT) , Jajá e Alef Manga (Gabriel Poveda,30’/2ºT). Técnico: Leo Condé
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Giay (Bruno Fuchs, 28’/2ºT), Gustavo Gómez, Murilo e Jefté (Khellven, 10’/2ºT); Marlon Freitas e Andreas Pereira (Lucas Evangelista, 28’/2ºT); Allan (Maurício, 36’2ºT), Ramón Sosa e Arias (Paulinho, 36’/2ºT); Flaco López. Técnico: Abel Ferreira
Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Michael Stanislau (RS)
VAR: Rafael Traci (SC)
Cartões Amarelos: Marcelo Rangel (REM); Jefté, Allan (PAL)
Cartão Vermelho: Zé Ricardo (REM, 28’/2ºT)
