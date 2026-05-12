Confira como ficou os confrontos das semifinais da Kings League Brasil

A Kings League Brasil chegou na sua semifinal e agora restam apenas quatro equipes viva na competição. Desimpain, G3X, Podpah Funkbol e Fluxo brigam por uma vaga na final e seguem sonhando com um título. No caso dos últimos três times citados, também vale uma vaga no Mundial da modalidade.

O primeiro duelo trás o Desimpain, líder da primeira fase e que garantiu um lugar direto na semifinal por ter a melhor campanha, contra o Podpah Funkbol, que mesmo com algumas oscilações, garantiu um lugar entre os quatro melhores da competição ao bater a Loud nas quartas. O time do Desimpedidos aposta na habilidade de Davi Ilario, vice-artilheiro da competição com 14 gols, enquanto o Dino conta com Luan Mestre para guiar a equipe rumo à decisão.

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Já na outra partida teremos o G3X, dono da segunda melhor campanha da primeira fase e que bateu o Capim sem dificuldade nas quartas. Já o Fluxo terminou em sexto na tabela geral, mas teve um grande triunfo ao derrotar o Dendele nos shootouts e avançar para as semis. Assim, as equipes medem forças para ver quem vai a final. A Tribo aposta em Kelvin Oliveira, artilheiro máximo da competição, enquanto a equipe de Cerol tem em Well suas grandes esperanças.

Os duelos acontecem na próxima sexta-feira (15/5), na Tridente Arena, com início à partir das 19h. Quem vencer vai direto para a final, que acontece na outra segunda-feira (18/5).